Svolte importanti nelle nuove puntate Il paradiso delle signore 7 in onda su Rai 1 dal 20 al 24 febbraio 2023. Le anticipazioni dei prossimi episodi si concentrano su Ezio e Gloria. I due sono partiti per un viaggio di lavoro, che cambia le loro vite per sempre. I due passano la notte insieme e in un solo istante sembra che i lunghi diciotto anni che li hanno tenuto separati non siano mai passati. Tornati però a Milano, arriva il momento di fare i conti con la realtà. Gloria vorrebbe che Ezio le dia delle certezze dopo ciò che è successo, ma non ottiene nulla.

Colombo è troppo confuso e sa che rovinerebbe la sua famiglia, gettando Veronica nello sconforto. Stanca di aspettare e consapevole dei suoi sentimenti, Gloria decide di andare a parlare con l'ignara Zanatta, che sembra vivere in una bolla di illusione. Che cosa succederà? Nel frattempo, un furto crea scompiglio al Circolo. Tutte le colpe ricadono su Mattia, l'amico di Marcello conosciuto in carcere. Barbieri sta dalla sua parte, sa che non è tutta colpa sua e che dietro a questo spiacevole evento c'è lo zampino di Ferdinando e Umberto. Mettendo a rischio la sua posizione di socio, Marcello aiuta Mattia e Adelaide, davanti a questo gesto coraggioso, si lascia andare ancora una volta alla passione con Barbieri.

Il paradiso delle signore trame 20-24 febbraio: Gloria mette Ezio con le spalle al muro

Nelle nuove puntate Il paradiso delle signore Ezio e Gloria passano la notte insieme e questo cambia tutto nel loro rapporto. Colombo fa però un passo indietro quando arriva il momento di tornare a casa della compagna, che mai si immagina che cosa possa essere successo.

Gloria vuole invece delle risposte, è stanca di stare sempre in disparte e accettare che l'uomo che ama non sia al suo fianco. Come svelano le anticipazioni, Gloria mette Ezio con le spalle al muro, ma non ottiene nulla. A quel punto, decide di andare di persona a parlare con Veronica, pronta a metterla al corrente di come stanno le cose.

Arrivata però alla porta di casa Colombo, gira i tacchi e se ne va.

Il paradiso delle signore spoiler 20-24 febbraio: Gloria decide di lasciare Milano

Continuando con le anticipazioni Il paradiso delle signore vedremo Gloria prendere una scelta dolorosa. Lascerà Milano per un po' di tempo sperando di voltare pagina. Quando Ezio lo viene a sapere torna nella stanza d'hotel in cui ha passato la notte con lei e in un solo istante capisce quello che deve fare. E così ecco che Ezio ferma gloria all'ultimo minuto con un gesto eclatante. I due torneranno insieme e vivranno il loro amore alla luce del sole? Non resta che aspettare le prossime puntate per scoprirlo.