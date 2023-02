La soap opera turca Terra amara continua ad andare in onda su Canale 5. Le anticipazioni degli episodi in programmazione il 24 e 25 febbraio 2023 raccontano che Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) sequestrerà Hunkar Yaman (Vahide Perçin), dopo aver scoperto che è la responsabile della fine della sua storia d’amore con Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek).

Anticipazioni Terra amara, del 24 febbraio: Yilmaz mette alle strette Hunkar

Nella puntata che i telespettaori vedranno su Canale 5 venerdì 24 febbraio, Zuleyha ribadirà a Demir di volersi trasferire in maniera definitiva a Istanbul, ma senza Hunkar.

Quest’ultima, dopo aver ascoltato la conversazione, troverà il modo per tornare ad Adana: farà credere che sua madre Azize (Serpil Tamur) abbia la febbre alta.

Intanto Saniye, oltre a decidere di dare una possibilità al marito Gaffur dopo il tradimento, vorrà prendere in adozione il figlio della domestica Seher (Ebru Ünlü).

La notte successiva Yilmaz terrà sotto sequestro Hunkar e la costringerà a dirgli se è vero ciò che ha appreso leggendo un pezzetto della missiva che gli ha scritto Zuleyha, ovvero che è stato lei a obbligarla a sposare Demir.

Trama del 25 febbraio: Fekeli finisce in ospedale dopo aver fatto da scudo alla signora Yaman

Gli spoiler dell’episodio di sabato 25 febbraio raccontano che Yilmaz scoprirà finalmente la vera ragione per cui Zuleyha è diventata la moglie di Demir mentre lui si trovava dietro le sbarre del carcere: l'ex è stata ricattata da Hunkar e quest'ultima era disposta a farlo condannare a morte se si fosse sottratta alla sua volontà.

In preda alla furia, Akkaya minaccerà di uccidere la signora Yaman con la sua arma da fuoco. A intervenire ci penserà Fekeli, che finirà per avere la peggio durante la colluttazione, in quanto per errore verrà colpito da un proiettile. Fekeli finirà in ospedale in gravi condizioni di salute. Mujgan non potrà che rimanere stupita quando vedrà il marito ad Adana, in quanto pensava che fosse già partito per Istanbul.

Hatip elimina Cengaver, scoppia una rissa tra Demir e Akkaya

Nel contempo Demir, dopo aver appreso che Sermin ha denunciato la sua azienda, scoprirà che si nasconde a casa di Hatip. Successivamente Mujgan si preoccuperà per il fatto che Yilmaz gira ancora armato, anche se Akkaya le dirà che non era sua intenzione attentare alla vita del padrino.

Cengaver invece, nel corso della cerimonia del rito della circoncisione del figlio Ali, verrà a conoscenza che è stato Hatip a dire a Demir che è stato lui a denunciarlo. Quest’ultimo non ci penserà due volte a far fuori il marito di Nihal per impedirgli di smascherarlo e lo farà in presenza di Sermin. A pagarne le conseguenze però sarà Yaman, dato che verrà arrestato con l'accusa di omicidio.

Anche Cetin farà i conti con le autorità per impedire a Yilmaz di finire in prigione, ma alla fine sarà quest'ultimo a essere incarcerato. Yilmaz e Demir saranno nella stessa cella, e tra i due scoppierà una rissa, che obbligherà le guardie a metterli nelle celle di isolamento. Nonostante ciò, l’ex meccanico troverà il modo per far sapere al suo rivale di aver ricevuto una lettera da sua moglie.