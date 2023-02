Nel corso delle puntate de Il Paradiso delle Signore che andranno in onda su Rai 1 da lunedì 20 a venerdì 24 febbraio 2023 avverranno diversi colpi di scena.

In particolare Ezio e Gloria saranno a disagio dopo aver passato una notte insieme: l'uomo sembrerà indeciso tra sua moglie e la sua compagna Veronica Zanatta. Nel frattempo Vittorio accoglierà l'arrivo di Diletta D'ambrosio, una sua vecchia conoscenza. La presenza della donna nella vita del dottor Conti, infastidirà notevolmente Matilde.

Intanto Umberto sfrutterà l'arrivo di Mattia Costa per ostacolare il successo di Marcello.

Il commendatore incastrerà Mattia per mettere fuori gioco Barbieri e Adelaide dal circolo per essersi fidati del ragazzo.

Infine, Roberto apprenderà delle informazioni poco rassicuranti sul conto di Carlos Garcia e ne parlerà con Gemma, mentre Gloria penserà di lasciare il capoluogo lombardo, ma Ezio compirà un gesto inaspettato per fermarla.

Vittorio riceve Diletta D'Ambrosio ne Il Paradiso delle Signore

Nelle puntate de Il Paradiso della settimana dal 20 al 24 febbraio, Ezio e Gloria, dopo una notte trascorsa insieme in albergo, saranno a disagio e penseranno a come comportarsi d'ora in avanti. Nello specifico, il signor Colombo sarà molto indeciso e non saprà come affrontare la situazione e si confiderà con Vittorio, mentre la signorina Moreau ne parlerà con il suo confidente Armando.

Nel contempo, nel grande magazzino di moda milanese, arriverà una giornalista che vorrà, a tutti i costi, intervistare il dottor Conti. La donna in questione è Diletta D'ambrosio, una vecchia conoscenza di Vittorio. Infatti, il direttore del Paradiso aveva lavorato insieme a lei, in passato, per un'agenzia pubblicitaria. Matilde apprenderà l'arrivo di Diletta e sarà molto infastidita dalla sua vicinanza con Conti.

Umberto incastra Mattia per ostacolare Marcello

Marcello inizierà il suo periodo di prova all'interno del circolo necessario a diventare ufficialmente un socio. Tuttavia, Ferdinando e Umberto si alleeranno per mettere i bastoni tra le ruote al pupillo di Adelaide. In particolare, il commendatore sfrutterà l'arrivo a Milano del giovane Mattia Costa per incastrarlo e far fuori, di conseguenza, il giovane Barbieri.

In particolare, al circolo vi sarà un furto e Guarnieri accuserà Mattia del reato, il quale confesserà di avere una parte della colpa. Ciononostante, Marcello capirà che dietro questo illecito vi è lo zampino dei suoi nemici e sarà pronto a rischiare la propria scalata pur di aiutare il suo vecchio amico. Un gesto che colpirà notevolmente la nobildonna di Sant'Erasmo.

Ezio compie un gesto inaspettato nei confronti di Gloria

Intanto Roberto apprenderà delle notizie preoccupanti sul conto di Carlos e ne parlerà con Gemma.

Infine Gloria penserà di recarsi da Veronica e raccontarle quanto successo, ma poi farà un passo indietro e deciderà di lasciare Milano per dare tempo a suo marito di capire cosa vuole realmente. In procinto di partire, la signorina Moreau sarà raggiunta proprio dal signor Colombo, che compirà un gesto inaspettato.