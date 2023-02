Grandi svolte nelle trame della soap Il Paradiso delle Signore, dopo la rivelazione di Chiara su quanto successo la notte in cui Gloria le salvò la vita. Tutto sta per cambiare e Veronica potrebbe avere sempre meno spazio, in particolare dopo ciò che succederà tra Ezio e Gloria.

Intanto, Umberto e Ferdinando tramano contro Marcello, che ignaro di chi gli sta facendo terra bruciata intorno, si gode la sua entrata al Circolo e la relazione con Adelaide, che ha occhi solo per lui, sfidando pregiudizi e pettegolezzi.

Al grande magazzino ecco che viene estratta la coppia che potrà gustare una cena romantica al buio.

Le cose, però, prendono una piega decisamente inaspettata.

Il paradiso delle signore anticipazioni: Ferdinando e Umberto tramano contro Marcello

Nel dettaglio, le anticipazioni Il paradiso delle signore vedranno Umberto in crisi con Flora dopo che verrà affrontato il tema matrimonio. Guarnieri, già nervoso di suo per questioni personali, sfogherà la sua rabbia contro Marcello, che spera di diventare socio effettivo del prestigioso Circolo.

Insieme a Umberto c'è Ferdinando, anch'esso deciso a fare terra bruciata intorno all'ignaro Barbieri, che si sta godendo la sua nuova vita fatta di sfarzo, passione e ammirazione. La sua felicità durerà come un battito d'ali di una farfalla.

Cena al buio al paradiso delle signore ma con sorpresa

Vittorio, come sempre, ha fatto centro. L'evento dedicato ai cuori solitari è stato un successo e ora è arrivato il momento di svelare chi potrà gustare una cena romantica al buio al grande magazzino. Peccato che le cose vadano in maniera imprevista.

Dopo la visita di Chiara che ha spiazzato Ezio, a casa Colombo sembra tornata una certa tranquillità.

Tutta apparenza, visto che a breve, il segreto custodito per ben diciotto anni nel passato della donna salvata dalla bella Moreau verrà a galla.

La confessione di Gloria nei nuovi episodi Il paradiso delle signore

Le anticipazioni riferite alla puntata del 17 febbraio de Il paradiso delle signore svelano che Gloria ed Ezio partono insieme per un viaggio di lavoro.

Proprio in questa occasione Gloria trova la forza e il coraggio per raccontare a Ezio ciò che Chiara le ha svelato, spiazzandola e cambiando ogni prospettiva.

La situazione è decisamente complicata e, ancora una volta, il destino si è messo per rovinare un amore importante e speciale come quello che legava i coniugi Colombo, che altro non chiedevano che essere sereni e felici con Stefania.

Dopo la confessione di Gloria, tra lei ed Ezio succederà qualcosa di inaspettato (ma non troppo) che ribalterà la situazione. Non resta che attendere le nuove puntate per scoprire come evolveranno le trame.