Arrivano le nuove anticipazioni di Un posto al sole per le puntate che andranno in onda dal 13 al 17 febbraio 2023 su Rai 3 alle 20:50 circa. Viola e Raffaele saranno impegnati a dare la loro testimonianza in tribunale al processo contro Lello Valsano, ma la giornata prenderà una svolta imprevedibile.

Alberto, invece, sarà molto preoccupato per Clara, che rischierà di mettersi nei guai una volta tornata nel suo quartiere. I suoi dubbi saranno fondati? A quanto pare sì.

Silvia, invece, si rifugerà nelle braccia di qualcuno che conosce molto bene, rasserenata dopo la bufera che ha travolto il Caffè Vulcano e che le ha fatto rischiare il posto per colpa delle bugie di Alice, poi pentita del suo folle gesto.

Un posto al sole anticipazioni 13-17 febbraio: Rossella non si fida di Riccardo

Crisi nera tra Rossella e Riccardo, che non riescono a trovare un punto d'incontro. Ross non riesce a fidarsi del suo fidanzato, che in più occasioni le ha dimostrato di non essere responsabile e di fare scelte discutibili. Secondo le nuove anticipazioni di Un posto al sole di febbraio Riccardo farà di tutto per riconquistare la fiducia di Rossella, arrivando a fare una mossa inaspettata.

Crovi, per dimostrare a Ross di essere cambiato, proverà a superare i suoi contrasti con Ornella. Intanto Manuela continuerà a soffrire terribilmente per Niko, che le ha imposto di stare distante da lui nonostante il loro recente avvicinamento.

Micaela proverà a far ritrovare il sorriso alla sorella, ma non sarà semplice.

Un posto al sole puntate 13-17 febbraio: Silvia tra le braccia di qualcuno che la conosce bene

La bufera che ha coinvolto il Caffè Vulcano sembrerà essere passata, e Silvia tornerà a essere sorridente e ottimista come sempre. La sua allegria verrà condivisa con qualcuno che la conosce molto bene e tra le cui braccia si rifugerà, sarà forse Michele?

Continuando con le nuove anticipazioni di Un posto al sole, arriverà il giorno della testimonianza di Viola e Raffaele al processo contro Valsano.

Un posto al sole spoiler 13-17 febbraio; Alberto in ansia per Clara

Negli episodi di Un posto al sole che andranno in onda su Rai 3, Viola e Raffaele saranno pronti a dare la loro testimonianza al processo contro Lello Valsano.

La giornata prenderà però una piega decisamente inaspettata, che spiazzerà tutte le persone coinvolte nella vicenda.

Clara dovrà tornare da sola nel suo quartiere, che è piuttosto pericoloso. Alberto temerà per la vita di Clara e sarà in apprensione per lei, anche perché non potrà accompagnarla. La sua ansia sarà giustificata? Sembra proprio di sì, in quanto Clara potrebbe presto trovarsi in seri guai.

Le puntate di Un posto al sole, dopo la messa in onda, sono disponibili in modalità on demand sulla piattaforma gratuita RaiPlay.