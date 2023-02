Edoardo Tavassi al Grande Fratello Vip 7 è stato protagonista di un confessionale al vetriolo su Antonella Fiordelisi. In seguito agli ultimi litigi avvenuti all'interno della casa di Cinecittà che hanno coinvolto proprio la influencer salernitana, il 38enne è arrivato ad una conclusione: Antonella pur di vincere il programma è disposta a tutto, anche a mettere in secondo piano la conoscenza con Edoardo Donnamaria.

Il precedente

Per capire le parole di Edoardo Tavassi, è giusto fare un passo indietro.

Nella notte tra il 31 gennaio e l'1 febbraio, Antonella Fiordelisi ha discusso con quasi tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 7.

Tutto è partito da una conversazione fatta da Tavassi con Antonino, in cui il primo ha sostenuto che nella casa spesso si perde la percezione della realtà. Per rendere meglio il suo concetto, Edoardo ha tirato in ballo Antonella: il concorrente ha spiegato che la 24enne voleva far passare il "partner" come una persona che picchia le donne. Le affermazioni del gieffino hanno mandato su tutte le furie la destinataria, tanto che Fiordelisi ha smentito di aver detto che Donnamaria le aveva messa le mani addosso. In quel momento sono intervenuti altri "vipponi" spiegando che Antonella aveva torto.

Di conseguenza, sono nate delle discussioni a catena che hanno coinvolto Fiordelisi contro tutti i suoi compagni d'avventura.

Il pensiero di Tavassi

I telespettatori del Grande Fratello Vip 7, giovedì 2 febbraio hanno potuto ascoltare il pensiero di Edoardo Tavassi sugli ultimi litigi avvenuti all'interno della casa.

Il concorrente romano ha speso parole piuttosto dure nei confronti di Antonella: "Per arrivare alla fine lei non guarda in faccia nessuno".

Il 38enne è convinto che Fiordelisi non rispetti neanche il suo "partner", altrimenti non avrebbe mai detto in un programma televisivo che Edoardo le ha messo le mani addosso durante una discussione.

Il commento degli altri concorrenti

Giaele Donà in confessionale ha criticato il comportamento di Antonella Fiordelisi. Secondo la influencer, la coinquilina tende sempre a cambiare la realtà dei fatti a suo piacimento.

La concorrente ha precisato di aver sentito con le sue orecchie quando Antonella ha insinuato che Edoardo le abbia messo le mani addosso. A detta di Giaele, l'intento della 24enne è quello di passare per vittima in ogni situazione.

Antonino Spinalbese invece ritiene che all'interno della casa non ci sia obbiettività: secondo il 28enne ligure, i concorrenti non vedono l'ora di far uscire la coinquilina dal gioco. Infine Antonino ha riconosciuto che Fiordelisi spesso esageri con i modi e con i termini.