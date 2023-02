La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla rete ammiraglia Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Gli spoiler dello sceneggiato italiano targato Giannandrea Pecorelli, per ciò che concerne gli episodi dal 27 febbraio al 3 marzo, evidenziano che Ezio ha promesso a Gloria di confessare tutta la verità a Veronica ma, a causa del malore improvviso di Gemma, l'uomo dovrà procrastinare tale rivelazione indirizzata alla compagna. Nonostante non possa troncare ancora la relazione con Zanatta senior, Ezio deciderà di giurare amore eterno alla capo commessa e, al contempo, cercherà di rincuorare la stessa sul futuro che li attende.

Nelle prossime puntate, inoltre, Veronica scoprirà da sola la liaison segreta tra il compagno e Gloria, decidendo di vendicarsi.

Ezio farà la sua scelta sentimentale

Dopo mille titubanze e ritorni sui propri passi, Ezio sceglierà finalmente di ammettere a sé stesso e a Gloria di essere innamorato di quest'ultima. Ciò porterà inevitabilmente a dei cambiamenti di scenario considerevoli in questa storyline amorosa che coinvolge anche Veronica, in quanto la compagna di Ezio sarà destinata ad essere lasciata.

La decisione di Teresio, inoltre, profumerà di ritorno alle origini, in quanto l'uomo sceglierà di ricostruire la famiglia Colombo che si era sfaldata un ventennio prima a causa dell'espatrio forzato di Gloria in Francia.

Ezio e Gloria potrebbero decidere anche di spostare l'azienda di denim oltreoceano, così da trasferirsi negli Stati Uniti e iniziare una nuova vita coniugale assieme anche alla loro figlia Stefania.

Veronica mediterà vendetta dopo aver scoperto il flirt tra Gloria ed Ezio

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 7, come anticipato, Veronica non resterà per molto tempo all'oscuro della liaison tra il compagno e la capo commessa, difatti la signora Zanatta verrà a conoscenza di tale relazione.

Scoperta che, oltre probabilmente ad arrecarle una grossa sofferenza emotiva, porterà la nuova dipendente dell'atelier meneghino a meditare vendetta nei riguardi della nuova, o per meglio dire vecchia, coppia che si formerà.

Le anticipazioni ufficiali non forniscono i dettagli della vendetta di Veronica nei confronti di Ezio e Gloria, ma ricordando che la donna è stata capace, nella scorsa stagione, d'intrufolarsi nella dimora della capo commessa soltanto per carpirne qualche dettaglio del passato, è facile ipotizzare come Zanatta senior non ci andrà giù leggera.