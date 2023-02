Il settimo capitolo de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Gli spoiler della fiction daily di stampo nostrano nata da un'idea di Giannandrea Pecorelli, per ciò che riguarda le puntate in onda da lunedì 27 febbraio a venerdì 3 marzo, rivelano che Gemma Zanatta (Gaia Bavaro) avrà un malore improvviso e perderà conoscenza. Le condizioni di salute della Cavallerizza del Circolo non saranno entusiasmanti e, volendo vederci più chiaro in merito, la ragazza andrà in ospedale per dei doverosi accertamenti.

Scoperto il perché dello svenimento, Gemma non riuscirà a dire la verità in casa ma, una volta messa alle strette da Veronica (Valentina Bartolo), la giovane Zanatta confesserà di essere incinta di Carlos. Ezio Colombo (Massimo Poggio), di conseguenza, esigerà che Carlos di assuma le sue responsabilità di padre futuro. Sebbene non vi siano spoiler ufficiali in merito, dalle analisi cliniche Gemma potrebbe aver appreso che il bimbo che porta in grembo sarebbe di Marco Di Sant'Erasmo (Moisè Curia).

Marco e Gemma potrebbero esserci concessi una notte di passione

Il ritorno di Marco nella città meneghina, condito da quel perenne sorriso capovolto a causa della crisi con Stefania (Grace Ambrose), era coinciso con una ritrovata simbiosi tra il giornalista e l'ex fidanzata Gemma.

Quest'ultima, quando il giornalista era nei paraggi, era parsa sfuggente nei confronti di Carlos ma anche abbastanza turbata, quasi come l'ex avesse ancora un forte ascendente su di lei.

C'era anche stata una cena in onore del rampollo di casa Di Sant'Erasmo, dove tra lo stesso e la giovane Zanatta era sembrata riaffiorare l'antica sintonia, coi due ragazzi che erano rimasti a dialogare sino alle ore piccole.

In quel frangente, però, i due ex partner potrebbero essersi concessi una notte di passione in gran segreto.

Gemma potrebbe aver mentito in quanto aspetterebbe un figlio da Marco

Nell'episodio che andrà in onda giovedì 2 marzo, come anticipato, Gemma tornerà a casa senza avere il coraggio di dire come stanno realmente le cose, ovvero di essere incinta.

Successivamente, la ragazza ammetterà di aspettare un bambino da Carlos. Il fulcro della questione potrebbe girare proprio sulla paternità del bimbo che porta in grembo, specialmente se la parentesi focosa tra Gemma e Marco sia realmente avvenuta qualche episodio fa.

Qualora il bimbo fosse di Marco, sarebbe più che plausibile il tentativo di Gemma di nasconderlo agli occhi di Veronica, ma soprattutto di Ezio, in quanto significherebbe l'ennesimo colpo basso nei confronti della sorellastra Stefania.