Chi ci sarà nel cast de L'Isola dei famosi 2023? Manca sempre meno al debutto della nuova edizione del Reality Show della sopravvivenza condotto da Ilary Blasi, in programma su Canale 5 nel corso della stagione primaverile.

In queste ore emergono i primi retroscena e varie ipotesi su coloro che potrebbero essere i concorrenti di questa nuova stagione, mentre per quanto riguarda il nome di Can Yaman come possibile inviato vige ancora il silenzio assoluto.

Confermata la nuova edizione de L'Isola dei famosi su Canale 5

Nel dettaglio, l'appuntamento con L'Isola dei Famosi 2023 è confermato nel corso della stagione primaverile di Canale 5.

La messa in onda delle nuove puntate sono previste da aprile in poi, subito dopo il gran finale del Grande Fratello Vip 7: al timone è confermatissima la presenza di Ilary Blasi, che tornerà ufficialmente in video a distanza di un po' di mesi dalla tanto discussa e chiacchierata separazione da Francesco Totti.

Al suo fianco, in questa nuova edizione dell'Isola, ci sarà la coppia di opinionisti composta da Enrico Papi e Vladimir Luxuria: il primo andrà a prendere il posto di Nicola Savino (diventato un volto della rete Tv8) mentre, per la seconda, si tratta di una riconferma per il secondo anno consecutivo.

Silenzio su Can Yaman come inviato all'Isola dei famosi

Ma chi sarà l'inviato di questa nuova edizione?

In un primo momento erano emersi dei retroscena legati al possibile coinvolgimento di Can Yaman al fianco di Ilary Blasi. Si era vociferato che la padrona di casa dell'Isola avesse intenzione di puntare sull'attore turco come nuovo inviato del reality show. Una semplice indiscrezione che aveva subito entusiasmato i fan italiani del divo turco protagonista della fiction "Viola come il mare" anche se, fino a questo momento, vige il silenzio assoluto.

Sia Can, sia la produzione del reality show, non si sono mai espressi in merito a questi retroscena, motivo per il quale non resta altro che attendere le prossime settimane per scoprire la verità sul cast.

Chi c'è nel cast dell'Isola? I primi retroscena sui concorrenti

Capitolo concorrenti di questa nuova Isola dei famosi 2023: le ultime indiscrezioni arrivano dalle pagine del sito "Tv Blog", il quale fa sapere che ci sarebbe già il nome della prima naufraga ufficiale di questa edizione.

Si tratta di Pamela Camassa, attrice e showgirl, che il pubblico ha avuto modo di vedere anche come concorrente alla prima edizione di Amici Celebrities in onda su Canale 5.

Tra i nomi in lizza, inoltre, spiccano anche quelli di alcuni ex concorrenti del Grande Fratello Vip, ossia: Nathaly Caldonazzo, Corinne Clery, Marco Predolin e il giornalista Alessandro Cecchi Paone assieme al suo fidanzato.