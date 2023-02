Su Rai 3 sono in arrivo nuovi appuntamenti con Un posto al sole. Gli spoiler delle puntate che andranno in onda dal 27 febbraio al 3 marzo rivelano che avrà finalmente fine il processo Valsano. Roberto e Marina continueranno a dover far fronte ai loro problemi di coppia. Momenti di forte tensione anche tra Silvia e Giancarlo: i problemi economici per la proprietaria del Vulcano saranno sempre più drastici. Manuela sarà invece pronta a dare una svolta importante alla sua vita, concentrandosi per ottenere ciò che da tempo desidera.

Spoiler Un posto al sole al 3 marzo: Niko in ansia per la chiusura del processo Valsano

Niko, ormai da tempo, spera di riuscire a ottenere giustizia per la morte di Susanna. L'avvicinarsi della fine del processo non fargli aumentare l'ansia e lo stress. Per Viola e Niko arriverà il momento di scoprire il verdetto, che al momento non è dato conoscere. Silvia continuerà a fronteggiare i problemi economici al Vulcano. La donna entrerà ancora di più in difficoltà quando avrà un nuovo scontro con Giancarlo. Quest'ultimo vorrebbe darle il suo aiuto, ma Silvia non si fida più di Giancarlo.

A sorpresa Luca farà ritorno a Napoli. Alla vista del medico torneranno ad affiorare nella mente di Giulia vecchia ricordi.

Proprio Luca rivelerà a Michele che presto potrebbe ritornare a essere il primario dell'ospedale. Un fortuito incontro per Luca farà si che la notizia diventi quasi una certezza.

Trame Un posto al sole, dal 27 febbraio al 3 marzo: Marina e Roberto sempre più in crisi

Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole svelano che Roberto e Marina, una volta rientrati a Napoli, continueranno a fare i conti con la loro crisi di coppia.

Roberto inizierà a chiedersi se tornerà mai la serenità di un tempo con Marina. Prendere consapevolezza di questa difficile realtà sarà molto dura. Otello cercherà in tutti i modi di riportare un po' di serenità nella nuora e inviterà Crovi a pranzo. In seguito Otello dovrà affrontare una brutta discussione con Teresa, il cui contenuto è ancora ignoto.

Cerruti, invece, si ritroverà ancora a dover far i conti con i sentimenti che prova nei confronti di Castrese.

Alberto sarà ancora convinto di voler cambiare studio e continuerà la sua ricerca. Manuela si sentirà finalmente pronta per dare una svolta alla sua vita e cercherà di prendersi ciò che ha sempre desiderato, e che purtroppo le è sempre sfuggito. Al Vulcano si terrà un pranzo di famiglia. Luca, deciso a prendere parte all'evento, cercherà di far cambiare idea a Michele.