Prosegue il grande successo di Mare Fuori 3, la Serie TV dei record che ha debuttato in prima visione assoluta su Rai Play e da questa settimana è approdata anche in tv su Rai 2.

Sulla piattaforma streaming della tv di Stato sono stati caricati già tutti gli episodi di questa terza stagione e gli spettatori hanno avuto così modo di vedere anche il gran finale della fiction.

Eppure, i dubbi non sono mancati e qualcuno sostiene che il finale di Mare Fuori che sarà trasmesso in tv su Rai 2, sarà diverso da quello visto su Rai Play.

Boom di visualizzazioni per Mare Fuori 3: la serie tv spopola in tv e streaming online

Nel dettaglio, Mare Fuori 3 continua ad essere la serie evento di questa stagione televisiva con numeri a dir poco da capogiro registrati in streaming sulla piattaforma Rai Play.

La fiction ha registrato più di dieci milioni di visualizzazioni in pochissimi giorni, diventando così uno dei prodotti più visti di sempre sulla piattaforma streaming della tv di Stato.

Un successo su tutti i fronti per questa serie che ha saputo intercettare il gusto e il gradimento non solo di giovani e giovanissimi, ma anche di una vasta fetta di spettatori adulti, che si sono ormai appassionati alle vicende dei ragazzi che popolano il carcere minorile di Nisida.

I dubbi dei fan sul finale di Mare Fuori 3: 'Sarà diverso in tv'

In tanti hanno avuto modo di vedere già il finale di questa terza stagione in streaming e, secondo la maggior parte degli spettatori, quello che andrà in onda su Rai 2 potrebbe essere diverso dal finale che è stato caricato su Rai Play.

"Il finale che la Rai manderà in onda in tv, sarà un finale diverso da quello messo su Rai Play.

Ne sono sicuro", ha scritto un utente e fan della fiction.

Addirittura si parlava anche di un possibile episodio in più per la fiction che, tuttavia, non è stato mai confermato dalla tv di Stato.

Tuttavia ad alimentare ulteriormente i dubbi dei tantissimi fan e spettatori che hanno seguito le ultime puntate della fiction su Rai Play, è stata anche la durata complessiva dell'ultimo episodio.

Il finale di Mare Fuori 3 su Rai 2 sarà diverso da quello visto in streaming su Rai Play?

C'è chi ha notato che, mentre gli episodi precedenti avevano una durata compresa tra 70 e 75 minuti, l'ultimo della terza serie caricato in streaming ha una durata di 60 minuti.

Insomma, il sospetto e il dubbio è che la Rai possa aver tagliato alcune scene dalla piattaforma streaming per trasmetterle in esclusiva e in prima visione assoluta durante la messa in onda dell'ultima puntata che andrà in onda sulla seconda rete della tv di Stato nel corso del mese di marzo, quando è previsto il gran finale di questa fortunatissima stagione.