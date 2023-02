Come finisce Mare Fuori 3 e quali saranno i colpi di scena che si verificheranno nell'ultima puntata? Le anticipazioni della fiction che tornerà in onda su Rai 2 dal 15 febbraio in poi, rivelano che ci sarà spazio per una resa dei conti che si preannuncia clamorosa per Carmine e Rosa, la nuova coppia che si è formata nel corso di questa terza stagione.

Spazio anche alle vicende di Edoardo che, dopo essersi ritrovato in pericolo di vita, riuscirà finalmente a riprendere in mano le redini della sua vita.

L'addio di Filippo e Naditza: come finisce Mare Fuori 3

Nel dettaglio, le anticipazioni su come finisce Mare Fuori 3 rivelano che con Edoardo in serio pericolo di vita e ormai vicino alla morte, Cucciolo deciderà di prendere in mano le redini dell'IPM e autoproclamarsi nuovo capo dell'istituto.

Grandi novità e cambiamenti anche per Filippo: nel finale della terza stagione il ragazzo sarà protagonista di un colloquio con la nuova direttrice Sofia e il ragazzo deciderà di trasferirsi a Milano.

A quel punto, Filippo si preparerà a salutare tutti i suoi compagni di avventura all'interno dell'IPM e prima di andare via da Napoli passare dalla stazione Toledo, dove intende rivivere il momento del suo primo incontro con Naditza.

I due ragazzi, felice e innamorati come non mai, si diranno così pronti a riprendere in mano le redini della loro vita, pronti ad iniziare questo nuovo percorso a Milano.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni sul gran finale di Mare Fuori 3 rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Carmine.

Il ragazzo confesserà a sua mamma di essersi innamorato di Rosa Ricci e di non voler rinunciare a questa storia d'amore.

Un duro colpo per Vanda che, tuttavia, non farà polemiche con suo figlio e intanto si prenderà cura della piccola Futura.

Carmine e Rosa in pericolo, Edoardo si risveglia: come finisce Mare Fuori 3

Carmine e Rosa, invece, riusciranno finalmente ad incontrarsi fuori dal carcere: le anticipazioni su come finisce Mare Fuori 3 rivelano che i due verranno intercettati da Don Salvatore.

Il padre della ragazza metterà sua figlia di fronte ad una scelta da fare: le consegnerà nelle mani una pistola e le chiederà di dover scegliere tra la sua famiglia e il giovane Carmine.

Un momento difficilissimo per Rosa che, a quel punto, deciderà di inseguire i sentimenti e finirà per scegliere Carmine, voltando le spalle al padre.

La reazione di Don Salvatore non tarderà ad arrivare: l'uomo aprirà il fuoco e, nel finale della terza stagione, sia Rosa che Carmine si ritroveranno in pericolo, anche se non si sa che ci saranno conseguenze tragiche.

Buone notizie per Edoardo che, nell'ultima puntata della fiction, si risveglierà dal coma.