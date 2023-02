Chi saranno i nuovi giudici del serale di Amici 2023? Il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi tornerà in onda su Canale 5 a partire dal prossimo marzo e, in queste ore emergono nuovi retroscena su quello che sarà il cast che andrà a comporre la giuria di questa ventiduesima edizione.

Rispetto ai giurati visti nel corso delle ultime due stagioni, sembrerebbe che Maria De Filippi abbia intenzione di apportare un po' di modifiche e, rispetto ai nomi venuti fuori in queste settimane, non dovrebbe esserci il ritorno di Emma Marrone.

I retroscena sui nuovi giudici del serale di Amici 2023

Nel dettaglio, l'appuntamento con il serale di Amici 2023 tornerà in onda da metà marzo in poi su Canale 5. La trasmissione di Maria De Filippi tornerà ad occupare la fascia del sabato sera e dovrà vedersela contro Il Cantante Mascherato, lo show condotto da Milly Carlucci che sarà in onda contemporaneamente su Rai 1.

Intanto, emergono nuovi retroscena su quello che sarà il cast di giudici di questa ventiduesima stagione del serale.

Negli ultimi due anni, i giurati sono stati: Stefano De Martino, Emanuele Filiberto Di Savoia e Stash.

Per questa nuova edizione, però, sembrerebbe che la padrona di casa del talent show sia intenzionata a puntare su volti nuovi.

Fuori Stefano De Martino, Emma non torna: retroscena Amici 2023 nuovi giudici

Stando a quanto riportato da Dagospia, nel cast del serale non ci sarà Stefano De Martino: l'ex ballerino, ormai diventato un volto di punta della prime time di Rai 2, aveva già annunciato (qualche mese fa) che sarebbe stato difficile per lui tornare a vestire i panni di giudice nel talent show Mediaset.

Visti i numerosi impegni con la tv di Stato e anche il debutto a teatro con uno show tutto suo, Stefano De Martino risulta fuori dalla giuria del talent show di Canale 5.

Smentito anche il ritorno di Emma Marrone, la cantante che in passato è già stata coach al serale. Il suo nome veniva dato in pole position come nuovo aspirante giudice di quest'anno, ma a quanto pare non sarà così.

Anna Pettinelli in giuria al serale di Amici 22?

Tra i nomi che circolano in queste ore sul web e sui social, spicca quello di Anna Pettinelli: l'ex insegnante di canto, quest'anno sostituita da Arisa, viene data in lizza come papabile new entry in giuria.

Di sicuro, la presenza di Anna Pettinelli non passerebbe inosservata, dato che l'ex insegnante di canto saprebbe creare dinamiche e "scontri infuocati" con i suoi ex colleghi del talent show, in primis con Rudy Zerbi.

I fan social di Amici 22, invece, sperano di poter vedere in giuria un altro ex volto della trasmissione: trattasi della cantante Annalisa, reduce dal successo clamoroso della sua hit "Bellissima".