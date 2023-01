L'appuntamento con il serale di Amici 22 è confermato in prime time nel corso della stagione primaverile di Canale 5. Le novità di quest'anno potrebbero riguardare i nuovi giudici dello show.

Rispetto alle ultime due edizioni del talent show, Maria De Filippi potrebbe rivoluzionare il parterre di giudici e tra quelli in bilico appare Stefano De Martino.

Una nuova giuria, quindi, potrebbe avere il compito di emettere le proprie "sentenze" sui concorrenti in gara e tra i nomi in lizza spunta quello di Alessandro Cattelan.

Al via il serale di Amici 22 su Canale 5: ecco quando debutterà

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti il serale di Amici 22 rivelano che la trasmissione tornerà in onda da marzo in poi su Canale 5.

Terminato l'appuntamento con C'è posta per te, Maria De Filippi continuerà ad avere in mano le redini del sabato sera con le attesissime puntate del serale, che porteranno alla proclamazione del vincitore assoluto di questa ventiduesima edizione.

Un'edizione che, nel corso delle ultime ore, è stata "macchiata" dallo scandalo legato a un triste e grave episodio avvenuto ad Amici a Capodanno, per il momento censurato dalla produzione e dalla conduttrice stessa per rispetto del pubblico da casa.

Stefano De Martino in bilico come giudice ad Amici 22?

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione per gli allievi che sono rimasti in gara e lottano per l'accesso al serale di questa edizione, cresce l'attesa anche per quanto riguarda i nomi dei nuovi giudici di quest'anno.

Maria De Filippi potrebbe decidere di rivoluzionare il parterre dei giurati e puntare su nomi completamente nuovi, così da portare una ventata di freschezza dopo gli ultimi due anni.

Tra i nomi in bilico spicca quello di Stefano De Martino: il conduttore ed ex allievo della scuola di Maria De Filippi, durante la primavera sarà impegnatissimo tra tv e teatro, motivo per il quale potrebbe non essere presente tra i giudici del talent show Mediaset.

Alessandro Cattelan nuovo giudice al serale di Amici 22?

Tra i nomi dei nuovi giudici spicca quello di Emma Marrone, in passato già coach al serale del talent show e recentemente vista come giudice in due edizioni di X Factor.

Tra le varie ipotesi spuntate in questi giorni vi è anche quella di Alessandro Cattelan come nuovo giudice del talent show di Canale 5.

Nel corso della puntata trasmessa domenica 15 gennaio, Cattelan sarà per la prima volta ospite ad Amici 22 come giudice della gara canto. Non si esclude che questo possa essere un "test" per valutare un possibile approdo del conduttore, ed ex conduttore di X Factor, nel cast del serale di questa edizione.