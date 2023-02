Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 20 su Rete 4 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Gli spoiler della fiction daily bavarese ideata da Bea Schmidt raccontano che Ariane dovrà fronteggiare l'alleanza tra l'ex marito Karl e l'acerrimo rivale Christoph. Karl mostrerà a Kalenberg un video dove la stessa ammette l'uccisione della madre e il tentato omicidio dello stesso. Nel frattempo la dark lady si vedrà costretta a cedere tutte le azioni dell'hotel a Christoph per un prezzo ridicolo. Karl, complici i sentimenti che nutre ancora per l'ex moglie, bacerà quest'ultima d'improvviso, così Ariane non soltanto ricambierà il bacio, ma dirà all'uomo di amarlo ancora.

Pensando che Kalenberg lo stia ingannando, Karl la sfiderà a baciarlo di fronte al fidanzato Robert.

Ariane dovrà far fronte all'alleanza tra Christoph e Karl

Le anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore rivelano che i piani strategici della di Ariane si scombineranno quando scoprirà che Karl è vivo: si troverà nei panni di vittima piuttosto che di quelli usuali da carnefice.

Kalenberg dovrà fare i conti con la diabolica alleanza tra l'acerrimo rivale Christoph e l'ex coniuge Karl, connubio che porterà la donna a compiere delle scelte obbligate.

Karl dirà ad Ariane di voler trascorrere un'ultima notte di passione con lei in una baita romantica, ma giunti nella casetta l'uomo le mostrerà un video dove lei stessa confessa il tentato omicidio dell'ex marito e l'assassinio della madre.

Facendo leva su tale video, Karl ricatterà Kalenberg: qualora non dovesse vendere tutte le sue quote dell'hotel a Christoph per un prezzo oltremodo vantaggioso, sarebbe stata denunciata alla polizia.

Karl sfiderà Ariane a baciarlo di fronte a Robert

Gli spoiler di Tempesta d'amore riportano che Ariane, sentendosi con le spalle al muro, non potrà che arrendersi al ricatto dell'ex marito, quindi cederà le sue azioni del lussuoso hotel a un prezzo ridicolo all'acerrimo rivale Christoph.

Mentre tenterà di escogitare un piano per districarsi da tale situazione, riceverà la visita di Karl nella sua stanza del Fürstenhof. L'uomo, provando ancora dei forti sentimenti, bacerà d'improvviso Ariane e quest'ultima ricambierà col medesimo slancio, e come se non bastasse dirà all'ex marito di amarlo ancora.

Pantomima nella quale Karl non crederà sino in fondo e di conseguenza esigerà che Ariane glielo dimostri baciandolo di fronte al suo fidanzato Robert.

Ariane bacerà Karl di fronte a Robert o preferirà preservare la sua relazione sentimentale col giovane albergatore?