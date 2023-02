Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, Züleyha vincerà la sua battaglia contro la morte. Si risveglierà dal coma dopo essere stata colpita da uno sparo partito dall'arma di Vahap. Quando si risveglierà la ragazza troverà al suo fianco il suo amore Mehmet, scena che verrà vista da lontano da Fikret, che profondamente innamorato di Züleyha proverà una forte gelosia.

Züleyha lotta tra la vita e la morte

Nelle prossime puntate di Terra amara, Züleyha affronterà un periodo abbastanza duro. Vahap sparerà per sbaglio a Züleyha, e la ragazza si ritroverà tra la vita e la morte.

L'obiettivo del fratello di Abdülkadir era in realtà Hakan, ma per una fortuita coincidenza la pallottola ha colpito la giovane.

Züleyha è finita in ospedale ed è stata subito sottoposta a un intervento chirurgico per evitare dei gravi danni al cervello. Tutti sono corsi al suo capezzale, anche Fikret, che è segretamente innamorato di lei.

Züleyha e l'arresto cardiaco durante l'intervento

Züleyha è stata operata perché il proiettile l'ha colpita direttamente alla testa. Le sue condizioni saranno veramente serie e in tanti avranno paura di perderla per sempre. Mentre i medici la opereranno, Züleyha farà un sogno in cui Mehmet/Hakan le chiederà di diventare sua moglie e lei ovviamente risponderà di sì.

A dire il vero questo è successo anche nella realtà, poco prima che Vahap le sparasse.

Intanto in sala operatoria la situazione sarà critica, perché il battito di Züleyha rallenterà in maniera spedita e i medici avranno bisogno di rianimarla in quanto avrà un arresto cardiaco. Per un attimo sembrerà che la ragazza se ne sia andata per sempre, invece i medici riusciranno a recuperarla e a portare a termine l'intervento.

La ragazza verrà portata nella sua stanza e sarà in coma. In questa occasione farà un altro sogno in cui si trova in compagnia di Mehmet e dei suoi due figli, e tutti insieme scatteranno una foto di famiglia.

Züleyha si risveglia dal coma

Le condizioni di Züleyha saranno stabili, ma critiche, e sarà molto debole. Mehmet andrà a farle visita per farle un po' di compagnia.

Non riuscirà a trattenere le lacrime, vista anche la paura di perderla per sempre, proprio nel momento in cui la loro relazione stava andando nel migliore dei modi, visto che si sono appena fidanzati.

Improvvisamente, però, qualcosa cambierà in Züleyha: stringerà la mano di Mehmet e lentamente si risveglierà dal coma. Il ragazzo sarà colmo di felicità, finalmente la sua amata è fuori pericolo. Questa scena verrà vista da lontano da Fikret. È molto innamorato di Züleyha, ma purtroppo sa che non può rivelarle i suo sentimenti. L'importante, però, è che Züleyha si sia svegliata e stia bene.