Cambio programmazione eccezionale per Terra Amara, la soap opera del pomeriggio di Canale 5 che, questa settimana, andrà in onda anche domenica 26 febbraio su Canale 5.

Dopo la cancellazione dell'appuntamento con Amici 22, in programma come da tradizione nella fascia del pomeriggio domenicale, Mediaset ha scelto di puntare sulle soap Beautiful e Terra Amara per occupare la fascia oraria che va dalle 14 alle 16:30, prima di lasciare spazio ad un nuovo appuntamento con Verissimo, dedicato al ricordo di Maurizio Costanzo.

Cambio programmazione per Terra Amara: la soap in onda anche domenica 26 febbraio

Nel dettaglio, la morte del celebre giornalista e conduttore ha spinto i vertici del Biscione a modificare il palinsesto di Canale 5.

E, per la giornata di domenica 26 febbraio, si è scelto di sospendere la messa in onda del daytime di Amici 22, che prevedeva la presenza in video di Maria De Filippi.

Eccezionalmente per questa domenica pomeriggio, alle 14 ci sarà un appuntamento speciale con Beautiful e poi, a seguire, la linea passerà a Terra Amara.

Cosa succederà nel corso delle prossime puntate della soap opera turca? Le anticipazioni di domenica 26 febbraio rivelano che Demir si ritroverà alle prese con uno dei momenti più difficili e complicati della sua vita.

Demir mette alle strette Zuleyha: anticipazioni Terra Amara 26 febbraio

L'uomo si trova in carcere e, per lui, non sarà affatto semplice riuscire a gestire questa situazione che potrebbe metterlo seriamente nei guai.

Le trame della puntata di domenica pomeriggio rivelano che il marito di Zuleyha si struggerà in carcere, al solo pensiero che potrebbe essere condannato a ben 20 anni di carcere o addirittura alla pena capitale.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nel corso della puntata di Terra amara del 26 febbraio, Demir riuscirà ad evadere dal carcere e grazie all'aiuto di sua madre, si metterà sulle tracce di Zuleyha.

La donna, infatti, si trova in compagnia del suo amato Yilmaz, ma verrà intercettata in tempo dal marito e sarà costretta a seguire le sue direttive.

Yilmaz sulle tracce di Zuleyha: anticipazioni Terra Amara 26-27 febbraio

Demir, infatti, costringerà Zuleyha a scappare via con lui: la donna accetterà ma Yilmaz non si darà pace e dopo la fuga, si metterà sulle tracce della sua amata per riportarla in città.

E poi ancora, le anticipazioni della nuova puntata di Terra Amara in programma il 27 febbraio su Canale 5, rivelano che Saniye chiederà a Seher di darle il bambino che porta in grembo.

La donna accetterà ma, in cambio, chiederà un lauto compenso. Alla fine, però, Seher perderà il bambino che sta aspettando e il loro progetto andrà in fumo.