Cambia il palinsesto di Canale 5 per la giornata di domenica 26 febbraio 2023. Le novità riguarderanno in primis la fascia del pomeriggio, dove sono previste diverse variazioni dopo la morte inaspettata di Maurizio Costanzo, che ha scosso il mondo della televisione e dello spettacolo.

L'appuntamento con Amici 22, in programma domenica pomeriggio dalle 14 in poi, non sarà trasmesso nella fascia del daytime sostituito dalle soap che ne prenderanno il posto.

Amici 22 sospeso in daytime: cambio palinsesto Canale 5 del 26 febbraio

Nel dettaglio, il cambio palinsesto di Canale 5 per la giornata del 26 febbraio, prevede la sospensione dell'appuntamento con Amici 22.

La penultima puntata degli speciali domenicali, già registrata nei giorni scorsi, non sarà trasmessa questa settimana in televisione.

Il talent show, dopo la morte di Maurizio Costanzo, si fermerà per una settimana: come è già successo venerdì pomeriggio con Uomini e donne, Maria De Filippi non sarà in video in questi giorni, sulle reti Mediaset, con le sue consuete trasmissioni del daytime e del prime time.

Tornano Beautiful e Terra Amara: cambio programmazione Canale 5 del 26 febbraio

L'appuntamento con Amici 22 di questa settimana verrà recuperato domenica prossima e, intanto, per la giornata del 26 febbraio, la programmazione pomeridiana di Canale 5 punterà sulla messa in onda delle soap per tenere compagnia al pubblico.

Si partirà alle 14 con un triplo episodio della soap opera Beautiful, la cui messa in onda andrà avanti fino alle 15.

A seguire, poi, sarà la volta dell'appuntamento con Terra Amara, la soap opera turca che sta appassionando sempre più gli spettatori di Canale 5, la cui messa in onda andrà avanti dalle 15 alle 16:30 circa.

Speciale Verissimo su Maurizio Costanzo: cambio palinsesto Canale 5 26 febbraio

La domenica pomeriggio di Canale 5 proseguirà con un omaggio speciale a Maurizio Costanzo. Dalle 16:30 in poi, infatti, è in programma una puntata eccezionale di Verissimo, condotta da Silvia Toffanin.

La conduttrice ripercorrerà le tappe salienti della vita professionale e privata del celebre conduttore e giornalista, venuto a mancare ieri, 24 febbraio, all'età di 84 anni.

In studio con Silvia Toffanin saranno presenti diversi volti noti del mondo dello spettacolo, della televisione, del cinema e della cultura italiana, intenti ad omaggiare per un saluto speciale, Maurizio Costanzo.

Non sono previste variazioni per quanto riguarda la programmazione del prime time, alle 21:30, subito dopo l'appuntamento con Paperissima Sprint, andrà in onda la seconda puntata de Lo show dei record 2023 condotta da Gerry Scotti.