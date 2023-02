Tornano le anticipazioni di Terra amara relative all'episodio del 15 febbraio 2023. La Gravidanza di Zuleyha avrà movimentato le trame, visto che Demir ancora non riuscirà a darsi pace, convinto che la moglie lo abbia tradito con Yilmaz. La donna non riuscirà a convincerlo del contrario, mentre anche Akkaya sarà turbato dopo aver saputo che la ex attende il suo secondo erede dal rivale.

Demir continua ad accusare Zuleyha di averlo tradito: anticipazioni Terra amara

Continua il successo di Terra Amara, la soap Tv turca ambientata a Cukurova e che tiene incollati al televisore, ogni pomeriggio, una media di due milioni e mezzo di telespettatori.

Il tutto grazie alle trame sempre più avvincenti. Il pubblico non rimarrà deluso nemmeno nel pomeriggio del 15 febbraio, dove si vedrà Demir Yaman ancora turbato dalla notizia della gravidanza della moglie. L'uomo infatti, convinto di essere sterile, avrà accusato Zuleyha di averlo tradito con Yilmaz. Anche in questa puntata, Demir continuerà con le sue accuse, nonostante la moglie gli abbia giurato di non averlo mai tradito.

In Terra amara, anche Yilmaz turbato dalla gravidanza di Zuleyha

Non solo, in questo appuntamento di Terra amara, Demir Yaman non riuscirà nemmeno a sopportare il fatto che Zuleyha lo abbia sposato solo per salvare Yilmaz dalla pena di morte. Insomma, in casa Yaman la situazione sarà tesissima.

D'altro canto, pure Yilmaz sarà rimasto turbato dalla notizia della gravidanza di Zuleyha e non riuscirà a placare il rancore contro Demir. Nonostante sia ormai in prossimità di sposare Mujgan, Akkaya continuerà a pensare alla sua ex. A tenere banco in questa puntata del 15 febbraio, anche la situazione tra Saniye e Gaffur.

Terra amara del 15 febbraio: Saniye non perdona Gaffur per il tradimento

Nello specifico, il capomastro cercherà in tutti i modi di ricucire il rapporto con la moglie, ma Saniye non ne vorrà sapere di perdonarlo e si rifiuterà di farlo dormire in casa con lei. Ancora una volta, Gaffur non solo non ammetterà il tradimento, ma negherà di essere il padre del bambino di Seher.

Dando uno sguardo alle trame successive di Terra amara, la situazione alla Villa sarà tesa per molti motivi. Zuleyha sarà distrutta, visto che Demir continuerà a pensare che lei gli sia stata infedele. Pertanto, penserà di liberarsi del bambino. Demir invece, alla fine, seguirà il consiglio della madre e ripeterà gli esami sulla fertilità, scoprendo che in realtà, non è sterile come ha sempre creduto. Cosa succederà ora? Per scoprirlo, non resta che seguire le prossime anticipazioni di Terra, amara.