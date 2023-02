Nella casa del Grande Fratello Vip 7, Giaele De Donà, si è lamentata spesso per l'assenza di contatti da parte del marito Bredford e ha, in più circostanze, espresso il suo desiderio di poterlo vedere, dopo tutti questi mesi trascorsi nel loft di Cinecittà. Il coniuge della modella ha voluto inviare una lettera alla gieffina nel corso della puntata di ieri, lunedì 13 febbraio 2023 e, quindi, nella notte di San Valentino. Rispetto a quanto ci si potrebbe attendere nel giorno dedicato agli innamorati, Brad non ha inviato solo i propri auguri alla moglie ma ha deciso di scriverle anche qualche rimprovero in merito ad alcuni suoi atteggiamenti.

La replica di De Donà non è mancata.

La lettera di Bredford

Giaele De Donà ha letto, in diretta, le parole scritte dal marito Bredford che ha iniziato augurando un buon San Valentino alla moglie, oltre che un buon primo anniversario di matrimonio. Poi, immediatamente è arrivato il rimprovero dell'americano: "Sono rimasto scontento per i tuoi comportamenti e per il mancato rispetto verso il nostro matrimonio". L'imprenditore ha evidenziato che è stata la stessa De Donà a scegliere di assumere atteggiamenti irrispettosi e, proprio per questa motivazione, lui ha deciso di limitare i propri contatti nei confronti della giovane. In seguito, Brad ha scritto che se la modella vorrà un confronto dal vivo con lui, non dovrebbe assumere più alcuni comportamenti che potrebbero danneggiare la loro relazione sentimentale, ma lascerà che sia la gieffina a decidere con la propria testa.

L'uomo ha chiuso la propria lettera augurando nuovamente buon San Valentino e buon primo anniversario del loro matrimonio.

La replica di Giaele De Donà

Giaele De Donà, dopo aver letto in diretta le parole del coniuge, è rimasta dispiaciuta ed attonita. La modella ha replicato affermando che è convinta che inizialmente non si è comportata al meglio ma, successivamente, si è detta sicura di aver rispettato il suo matrimonio ed il marito.

Quindi, la modella, ha dichiarato che il risentimento di Bredford non è giustificato nei suoi riguardi.

Poi De Donà ha virato la sua attenzione su Andrea Maestrelli, evidenziando che con il compagno d'avventura vi è soltanto una normale amicizia e i due non sono mai andati oltre. La concorrente del Grande Fratello Vip 7, in seguito, si è rivolta proprio a Bredford, con l'auspicio che lui l'abbia vista ed udita, dichiarando che dopo questi mesi l'unico suo desiderio è avere un confronto con lui, sentendo la voce e l'affetto del marito. Infine, Giaele ha concluso sottolineando di non aver mancato di rispetto a nessuno e continuerà su questa strada.