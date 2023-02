Grandi colpi di scena nel corso delle prossime puntate di Terra amara, la seguitissima soap opera del pomeriggio in onda su Canale 5.

Le anticipazioni su quello che succederà rivelano che, al centro dell'attenzione e delle trame ci saranno le vicende di Betul, la quale apparirà a dir poco spietata e pronta a farla pagare a tutti dopo la morte di suo marito Colak.

Betul scopre la notizia della morte di Colak: anticipazioni Terra amara prossime puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti le nuove puntate di Terra Amara rivelano che si assisterà all'uccisone cruenta di Colak: l'uomo verrà ammazzato a brucia pelo all'interno della sua città.

Betul e Sermin, appena hanno saputo la notizia, si sono subito recate sul posto per prendere parte al funerale dell'uomo e con un finto velo di tristezza, hanno espresso tutto il loro rammarico.

In particolar modo Betul ha rimproverato il braccio destro dell'uomo, sostenendo che avrebbe dovuto attendere il suo arrivo prima di celebrare il funerale del suo uomo.

A quel punto, Chabus proverà a farla ragionare, dicendole che è stata lei a scappare dalla casa di Colak: una provocazione che manderà su tutte le furie della donna, pronta adesso a prendersi la sua rivincita.

Betul spietata e pronta a vendicarsi: anticipazioni Terra Amara

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Betul apparirà spietata e crudele più che mai: il suo scopo è quello di farla pagare a tutti e causare dolore agli abitanti di Cukurova.

La donna non si farà problemi a minacciare e mettere alle strette neppure gli uomini che in tutti questi anni hanno lavorato al fianco di Colak, ribadendo il fatto che adesso è lei a tenere in mano le redini della situazione e potrebbe licenziarli da un momento all'altro.

Insomma, Betul vuole rispetto assoluto, pur sapendo di non essere apprezzata dagli uomini del suo defunto marito.

In attesa di vedere in onda queste nuove attesissime puntate della soap opera in prima visione assoluta, prosegue il grande successo dal punto di vista auditel in tv.

Gli ascolti tv di Terra amara superano quelli di Beautiful: la soap turca domina su Canale 5

Proprio in queste settimane di febbraio, la messa in onda di Terra amara ha registrato punte record del 23% di share in daytime, riuscendo a superare quotidianamente l'ascolto medio registrato dalla soap Beautiful.

Per le vicende dei protagonisti di casa Forrester la media di ascolti si assesta sul 19-20% di share al giorno: un dato superato ampiamente dalle vicende della coppia composta da Yilmaz e Zuleyha che, con il loro amore tormentato, stanno facendo breccia sempre più nel cuore degli spettatori di Canale 5.