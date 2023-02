Le anticipazioni di Terra Amara si concentrano sul delicato rapporto madre-figlio che vede protagonisti Hunkar e Demir. Secondo le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, Sermin scoprirà gli incontri segreti tra la zia e Fekeli, riuscirà a fargli delle foto che poi invierà a un giornale scandalistico di Adana. Viste le foto, su tutte le furie, Yaman affronterà la madre, la quale non riuscirà a negare del tutto i suoi sentimenti per il padrino di Yilmaz. Al culmine della conversazione, Demir metterà alla porta la madre, che si ritroverà senza un tetto sulla testa.

Sermin scopre degli incontri tra Hunkar e Fekeli

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi su Hunkar e Demir, due grandi protagonisti della serie. Seguendo la trama della soap turca, quando Hunkar scoprirà che Sermin ha una relazione con Hatip Tellidere dirà tutto a Naciye, la quale li denuncerà alla polizia Colti in flagrante, i due amanti verranno arrestati per adulterio e condotti in carcere. Qui Sermin scoprirà che la zia vede segretamente Fekeli e dopo che il giudice la rimetterà in libertà e in attesa di giudizio, Sermin deciderà di indagare meglio sugli incontri della zia.

Se da un lato Sermin continuerà a vedere Hatip perpetrando il reato di adulterio, dall'altro per lei ci sarà la possibilità di seguire Hunkar durante uno dei suoi incontri con Fekeli con tanto di macchina fotografica a seguito.

La moglie di Sabahattin riuscirà a ottenere degli scatti e così invierà tutto, in forma anonima, a un giornale che si occupa di gossip. La rivista pubblicherà immediatamente le fotografie, affermando che Hunkar ha una relazione segreta con l'uomo che anni prima era stato arrestato per l'omicidio del marito.

La furia di Demir

La rivista ben presto cadrà tra le mani di Demir, che andrà su tutte le furie. Incapace di contenere la rabbia affronterà la madre, accusandola di intrattenere una relazione con il suo principale nemico. Inoltre non si farà scrupoli nell'aggiungere che a suo vedere la madre non ha mai dimenticato il suo amore giovanile per Fekeli.

Di fronte alla perplessità di Hunkar, che non sarà in grado di negare in maniera decisa i suoi sentimenti per il padrino di Yilmaz, Demir caccerà dalla villa la madre e la metterà alla porta chiedendole di non farsi più vedere da lui.

Hunkar non saprà come affrontare la delicata questione, che la farà soffrire molto. Per capire come deciderà di agire la madre di Demir e dove andrà ad abitare, non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.