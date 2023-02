Le anticipazioni giornaliere relative alla puntata di Terra Amara in onda venerdì 17 febbraio 2023. In questo nuovo appuntamento, Yilmaz arriverà a ricattare il padre di Mujgan per costringerlo a presenziare al matrimonio. Akkaya quindi, userà le maniere forti per far sì che i genitori della sua promessa sposa partecipino alle nozze della figlia.

Yilmaz va dal padre di Mujgan: anticipazioni Terra amara

In Terra Amara si avvicinerà il giorno delle nozze tra Yilmaz e Mujgan. I due promessi sposi avranno deciso di assecondare il desiderio di Fekeli e staranno organizzando un matrimonio in pompa magna.

Qualcosa però sembrerà turbare la dottoressa. La donna, infatti, sarà triste perché nel giorno più importante della sua vita non avrà accanto a sé i genitori. Behzat è la moglie infatti saranno contrari alla relazione della figlia con Yilmaz, soprattutto dopo aver saputo che lui è un ex galeotto. Per cercare di risolvere la questione e per far felice la sua futura sposa, Yilmaz, senza dire nulla a Mujgan, deciderà di recarsi di persona da Behzat, il padre della dottoressa.

Yilmaz ricatta il padre di Mujgan per costringerlo a partecipare alle nozze

Nel corso della puntata di Terra amara in onda il 17 febbraio, Akkaya si presenterà in ospedale dal futuro suocero. Il figlioccio di Fekeli avrà un tono abbastanza minaccioso e cercherà di convincere l'uomo a presenziare al matrimonio della figlia.

Alla fine Yilmaz gli allungherà una busta e, una volta aperta, Behzat cambierà idea e accetterà di partecipare alle nozze insieme alla moglie Sevil. In buona sostanza, l'uomo accetterà solo perché ricattato da Yilmaz. Ma cosa contiene la misteriosa busta? Scorrendo le anticipazioni si viene a sapere che Yilmaz avrà scoperto che il futuro suocero aveva molestato una ragazza che si trovava in ospedale.

La ragazza in questione si era poi suicidata per lo shock subito.

Terra amara, prossime puntate: i genitori di Mujgan alle nozze della figlia

Yilmaz riuscirà con il ricatto a fare una bella sorpresa alla futura moglie. Sempre in questa puntata, Gaffur consegnerà dei soldi a Seher, promettendole che divorzierà da Saniye per stare con lei.

Manterrà la promessa? Dando uno sguardo alle trame successive di Terra amara, Mujgan sarà sorpresa e felice nel vedere entrambi i genitori al matrimonio. Behzat avrà ceduto al ricatto solo per non vedere compromessa la sua posizione. Di questa cosa, la figlia rimarrà all'oscuro. Comunque sia, alla fine, Yilmaz e Mujgan riusciranno a diventare marito e moglie, anche se l'ex meccanico non smetterà di pensare a Zuleyha.