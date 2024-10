Le anticipazioni sulle prossime puntate di Beautiful rivelano che l'amicizia tra Brooke Logan e Taylor Hayes arriverà al capolinea. La madre di Hope si sentirà tradita dall'amica dopo aver scoperto che lei ha cercato di farla riavvicinare a Deacon solo per avere campo libero con Ridge. Taylor alla fine ammetterà ciò che non aveva avuto il coraggio di dirle: lei vuole tornare con l'ex marito.

Brooke si sente tradita da Taylor: scontro infuocato tra le due

In Beautiful l'amicizia nata tra Brooke e Taylor avrà vita breve e tutto per colpa dei sentimenti che entrambe le donne continuano a provare per Ridge.

Le due avevano stretto un patto tempo prima, ma la prima a violarlo sarà Taylor [VIDEO], che cercherà di spingere Brooke tra le braccia di Deacon. Non ci sarebbe nulla di male se non fosse che la dottoressa lo farà solo per avere campo libero con Ridge. Quando Brooke scoprirà le reali intenzioni della sua amica, si sentirà tradita e la affronterà in un faccia a faccia infuocato. Le due, nell'ufficio principale della Forrester Creations, non si risparmieranno e si lanceranno accuse reciproche. Brooke sarà la più furiosa e accuserà Taylor di averle fatto credere alla loro amicizia per poi pugnalarla alle spalle tentando di farla tornare con Deacon per avere via libera con Ridge.

Brooke rompe il patto di amicizia con Taylor

Taylor cercherà di giustificarsi ma Brooke non vorrà sentire ragioni. Alla fine la madre di Steffy getterà la maschera e ammetterà di voler tornare con Ridge. In più Taylor sosterrà di essere la donna giusta per lo stilista al contrario di Brooke che, a suo dire, ha sempre tradito la fiducia di Ridge.

Proprio quest'ultimo irromperà in ufficio nel bel mezzo del litigio tra le due. A questo punto Brooke gli dirà che Taylor ha tradito il loro patto mentre la dottoressa la accuserà di essere melodrammatica. Logan non vorrà sentire ragioni e romperà il patto di amicizia con Taylor, dichiarandole guerra. Nel frattempo, a Il Giardino, Hollis e Deacon parleranno proprio dell'atteggiamento di Taylor e del perché ha tanto insistito affinché Deacon si riavvicinasse a Brooke.

Il punto sul personaggio di Brooke Logan in Beautiful

Interpretato dall'attrice Katherine Kelly Lang il personaggio di Brooke Logan di Beautiful è presente nella soap Tv americana sin dal 1987. Nel corso di tutti questi anni il suo grande amore è sempre stato Ridge Forrester con il quale si è sposata e lasciata ben otto volte. Si è legata anche ad altri uomini della famiglia Forrester: il primo matrimonio di Brooke è stato con Eric, dal quale ha avuto la figlia Bridget. Successivamente è stata sposata per un breve periodo anche con Thorne, allora interpretato da Clayton Norcross, attuale concorrente del Grande Fratello.