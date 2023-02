Molteplici colpi di scena avranno luogo nel corso della nuova puntata di Terra Amara visibile il 18 febbraio in prima visione su Canale 5. La trama dello sceneggiato made in Turchia segnalano che Yilmaz Akkaya scoprirà tutta la verità sullo sposalizio tra Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) e il suo eterno rivale Demir Yaman (Murat Ünalmış).

Terra amara anticipazioni sabato 18 febbraio: Cetin consegna a Yilmaz la lettera dell'ex fidanzata

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti la nuova puntata che sarà visibile sabato 18 febbraio in prima visione tv rivelano che Cetin troverà un pacchetto nell'intercapedine di un muro.

I fan, a questo punto, apprenderanno che Gaffur aveva deciso di nascondere i documenti d'identità falsi di Yilmaz e Zuleyha ed un pezzo di una lettera che quest'ultima aveva indirizzato al suo amato. Per questo motivo, Cetin deciderà di consegnare tutto all'ex meccanico, che però non prenderà in considerazione la cosa in quanto troppo impegnato ad ultimare i preparativi del suo imminente matrimonio con Mujgan. Difatti, l'uomo metterà i documenti in un cassetto prima di convolare a nozze con la pediatra.

Nel frattempo, Demir si recherà ad Istanbul a ripetere il test di fertilità in quanto vuole togliersi ogni dubbio sul bambino che attende Zuleyha dopo averla accusata di tradimento.

Demir scopre di non essere sterile

Nella puntata di Terra amara trasmessa il 18 febbraio, dopo l'appuntamento con Beautiful, Sevil e Bezhat raggiungeranno Cukurova per partecipare al matrimonio di sua figlia. Proprio quest'ultima apparirà felicissima di riabbracciare i genitori che inizialmente avevano rifiutato l'invito. Anche Hunkar (Vahide Perçin) parteciperà all'evento al fianco di Fekeli dando un chiaro segnale distensivo tra le due famiglie.

Hatip tra gli invitati osserverà le mosse dei nemici. Demir, intanto, scoprirà di non essere sterile con sua grande gioia. Di conseguenza, il ragazzo correrà a Cukurova per dare la lieta notizia alla consorte che però sembrerà essere irreperibile. Poco dopo, Yaman scoprirà che Zuleyha vuole abortire e che si è recata da un medico che pratica aborti clandestini in compagnia di Sermin.

Akkaya apprende che Altun è stata costretta a sposare il rivale

Il giorno dopo le nozze con Mujgan, Yilmaz farà una clamorosa scoperta sull'ex fidanzata. In pratica, l'ex meccanico troverà un pezzo di lettera bruciata scritta da Zuleyna tra i documenti riposti in un cassetto. In questo modo, Akkaya capirà che Altun è stata costretta a sposare il rivale Demir per salvarlo da un ricatto di Hunkar. Una rivelazione che manderà su tutte le furie l'uomo, il quale vorrà subito avere un confronto con l'ex fidanzata.