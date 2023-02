Un momento molto intenso e all'insegna dei sentimenti è in arrivo a Terra Amara. Nelle prossime puntate il piccolo Adnan pronuncerà per la prima volta la parola "papà", ma per farlo si rivolgerà al suo vero padre biologico. Il figlio di Zuleyha sembrerà subire il richiamo genetico, visto che sarà proprio Yilmaz l'uomo a cui rivolgerà l'appellativo di genitore. Seppure Demir cresca il bimbo con affetto, per un attimo sembrerà proprio che Adnan abbia capito che il suo vero padre è Akkaya.

Yilmaz dà un passaggio a Zuleyha

Proseguono le anticipazioni di Terra amara con un momento denso di sentimento.

L'attenzione si concentrerà sul piccolo Adnan che seppure molto piccolo, durante i prossimi episodi che presto verranno trasmessi su Canale 5, sarà fondamentale per molte dinamiche della serie. Seguendo la trama della soap turca, Zuleyha sarà alla guida dell'auto con suo figlio accanto appena vaccinato e con qualche linea di febbre, quando l'auto subirà un guasto improvviso. A darle soccorso arriverà Yilmaz che si troverà sulla strada di casa di Altun, visto che adesso lui e la moglie Mujgan abitano nella piccola villa accanto a quella degli Yaman.

Durante il percorso per giungere a casa Zuleyha, ancora una volta, dirà a Yilmaz che ha ormai compreso che tra loro non potrà più esserci più nulla e per questa ragione Zuleyha ha acconsentito al trasferimento di Yilmaz nella ex casa di Sermin.

Avendolo come vicino di casa almeno potrà osservarlo ogni giorno, ma durante la discussione tra i due Adnan guardando Akkaya lo chiamerà con l'appellativo di "papà".

Demir geloso della moglie

Zuleyha penserà che abbia riconosciuto il suo vero padre, ma al contempo fingerà che il figlio si sia già rivolto con lo stesso termine con Demir, quando invece non sarà per nulla vero.

Giunti a casa Altun non dimenticherà facilmente l'avvenimento, ma i suoi pensieri verranno fermati dall'ennesima scenata di gelosia di Demir, che vedendola arrivare in auto con il suo peggior nemico non apprezzerà per nulla la situazione.

Se Mujgan riuscirà a credere alla versione di Yilmaz e cercherà di non ingelosirsi, Demir obbligherà la moglie a non prendere più l'auto da sola, affinché non avvengano più incontri fortuiti con Yilmaz.

A questo punto Zuleyha andrà su tutte le furie, visto che si sentirà ancora una volta limitata della sua libertà. Incinta del figlio di Demir ma profondamente legata ancora a Yilmaz, la giovane non saprà bene come gestire gli eventi. Per scoprire quale strada sceglierà Zuleyha, non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.