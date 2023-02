Sta continuando a stupire parecchi telespettatori italiani, la soap opera di successo Terra Amara ambientata nella Turchia degli Anni '70 tra Istanbul e Çukurova. Nei nuovi episodi che verranno trasmessi su Canale 5 tra qualche settimana, Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) finirà per avere l’ennesimo scontro con Züleyha Altun (Hilal Altınbilek). Dagli spoiler turchi si evince che la dottoressa si infurierà nuovamente con la sua rivale, dopo aver prestato soccorso al piccolo Adnan (Ömer Fethi Canpolat).

Trame turche, Terra amara: Mujgan apprende che Adnan è figlio di Yilmaz

Le anticipazioni delle prossime puntate italiane, svelano che Mujgan, grazie a una conversazione tra il collega Sabahattin Arcan (Turgay Aydın) e Zuleyha, scoprirà che Adnan è figlio di suo marito Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş). La dottoressa sceglierà di non mettere al corrente della sconvolgente verità il consorte, per fargli continuare a credere che il bambino sia nato dal matrimonio tra la sua ex e Demir Yaman (Murat Ünalmış).

A questo punto Mujgan comincerà a essere infastidita dalla presenza del nipote di Hunkar (Vahide Perçin), al punto da chiedere a Zuleyha di non fargli mettere piede nei pressi della sua tenuta. In seguito quest’ultima commetterà un errore, poiché si impossesserà del passeggino che Yilmaz acquisterà per il suo secondogenito che Mujgan porta in grembo: la dura reazione di quest’ultima non tarderà ad arrivare, visto che quando la sua rivale si affretterà a restituirle il regalo di Akkaya, non vorrà più utilizzarlo.

L’ex meccanico crederà che la sua amata sia nervosa a causa della gravidanza, mentre Altun inizierà a sospettare che la sua rivale non stia bene psicologicamente.

Il nipote di Hunkar in pericolo, Zuleyha chiede scusa a Mujgan

La dottoressa si renderà protagonista di un gesto del tutto inaspettato, che verrà frainteso da Zuleyha.

In particolare Adnan correrà un grosso pericolo dopo essere stato lasciato da solo dalla madre, poiché sarà in procinto di ingerire una pietra e rischiare di morire soffocato mentre si troverà nel giardino: a sorpresa ci sarà l’intervento di Mujgan, che riuscirà a salvare in tempo il bambino. Altun non avendo assistito al soccorso della rivale, crederà che abbia delle cattive intenzioni nei confronti di Adnan.

Zuleyha quando si renderà conto che in realtà la moglie di Yilmaz ha aiutato suo figlio, le rivolgerà le dovute scuse, facendole arrivare una frittata preparata dalle domestiche della tenuta Yaman: nonostante ciò la dottoressa sarà di nuovo severa con la sua rivale, dato che le chiederà di sparire dalla sua vita e da quella di suo marito una volta per tutte.