Le prossime puntate di Terra Amara saranno dense di colpi di scena. Mujgan, ascoltando una conversazione privata tra Zuleyha e Sabahattin, verrà a sapere che suo marito Yilmaz è il padre biologico del piccolo Adnan. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, corsa in ospedale per confidarsi con il marito di Sermin, l'unico a sapere tutta la verità sul suo primogenito, non saprà che le sue parole verranno ascoltate dalla moglie di Yilmaz. Una verità che lascerà di sasso Mujgan, la quale deciderà di tenere per sé il segreto.

Il suo astio verso Zuleyha e il bambino però non potrà fare altro che aumentare.

Hunkar lascia la nuora libera di dire la verità su Adnan

Proseguono le anticipazioni di Terra amara, concentrandosi sulla figura di Mujgan. Quando Zuleyha scoprirà che la suocera sta per coronare il suo sogno d'amore convolando a nozze con Kekeli, deciderà di fare qualcosa per fermarla visto che a lei non è stato concesso di poter stare al fianco dell'uomo che ama. Altun deciderà di rivelare a Fekeli i ricatti da lei subiti e anche di essere stata rinchiusa in manicomio lontano dal figlio. Fekeli così deciderà di mandare a monte il matrimonio.

Hunkar così continuerà il suo dialogo con la nuora, ammettendo di averle causato infelicità e lasciando libera Zuleyha di rivelare che il piccolo Adnan è in realtà figlio di Yilmaz, consapevole però che così manderà in rovina non solo la sua famiglia, ma anche quella che il suo ex si sta costruendo con Mujgan.

Più confusa che mai Altun correrà in ospedale da Sabahattin per confidarsi con lui, che è l'unico a conoscenza di tutta la verità.

Mujgan sconvolta dalla verità

La conversazione tra Zuleyha e Sabahattin però sarà ascoltata di nascosto da Mujgan, che scoprirà che Adnan è figlio di suo marito. Se inizialmente la dottoressa penserà di dire tutto a Yilmaz, poi deciderà di tacere per non mandare in rovina la sua famiglia, visto che adesso anche lei è in dolce attesa.

Mujgan però sarà sempre più turbata dalla presenza del bambino che senza un apparente motivo sarà sempre più portato a cercare la compagnia di Yilmaz.

Mujgan, irritata, chiederà a Zuleyha di non far andare più il bimbo nel loro giardino a infastidire lei e il marito. Il suo atteggiamento astioso verrà notato da Yilmaz, ch non potrà fare a meno di chiedersi cosa spinga la moglie a essere tanto sgradevole con un bambino innocente. Per conoscere a quali conclusioni arriverà Akkaya non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.