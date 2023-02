Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, una buona notizia giungerà a Villa Yaman: Adnan e Üzüm sono tornati a casa sani e salvi. Per Züleyha, invece, le notizie non saranno tanto liete. Rientrerà a casa dopo che Demir l'ha abbandonata priva di sensi, ma ci sarà un'altra brutta sorpresa ad attenderla: il marito la caccerà di casa.

Demir sparisce con Züleyha

Nelle prossime puntate Adnan e Üzüm saranno vittime di rapimento. Sarà Hünkar a lanciare l'allarme e a quanto pare i piccoli sono stati rapiti da degli uomini d'affari che vogliono prendere il potere a Çukurova.

A Villa Yaman sarà un momento in piena emergenza, visto che anche Demir è sparito insieme a Züleyha dopo che ha visto un nastro in cui Müjgan ha registrato un incontro tra Yilmaz e Züleyha. Pensando che l'abbia tradito, Demir ha preso la moglie con la forza e l'ha portata da qualche parte.

Demir torna da solo in villa

Tuttavia, successivamente, Demir rientrerà in villa e sarà tutto malconcio. In primis Hünkar e Sabahattin lo informeranno del rapimento dei bambini, poi il dottore gli domanderà dov'è Züleyha: non è che l'ha uccisa?

Demir confesserà di non averla uccisa, ma di averla lasciata "solo" priva di sensi. Ammetterà di non essere riuscito a ucciderla, tuttavia non vuole che in quella casa si pronunci il suo nome: per lui è come se fosse morta e sepolta.

Hünkar vorrà andare a cercarla, ma Demir la fermerà.

Adnan e Üzüm sono sani e salvi

A Villa Yaman ci saranno tanti argomenti al vaglio e per quanto riguarda il rapimento dei bambini, tutti si convinceranno del fatto che siano stati sequestrati solo perché i rapitori vogliono in cambio del rilascio il pagamento di un riscatto.

Uno dei dipendenti entrerà nella villa per annunciare che Adnan e Üzüm sono tornati, si trovavano in una palude presente nella tenuta. Tutti saranno colmi di felicità: Demir e Hünkar stringeranno forte il piccolo Adnan, mentre Saniye piangerà dalla gioia dopo aver potuto riabbracciare Üzüm.

Züleyha viene cacciata di casa

Non sarà l'unico annuncio che arriverà nella villa: Gülten urlerà che all'ingresso della villa è arrivata Züleyha.

La donna sarà gravemente ferita, ma ciò non basterà a Demir per avere pietà di lei. Si precipiterà all'ingresso, la afferrerà e la butterà fuori dalla villa.

Züleyha sarà inconsolabile e piangerà a dirotto perché vorrà vedere i suoi figli, ma Demir non glielo permetterà, anzi le dirà che non vuole più vederla: non le rappresenta nulla e non la vuole più come moglie, per questo ordinerà a tutti i dipendenti di non farla più entrare in casa e di non aiutarla, non le devono offrire nemmeno un bicchiere d'acqua.

Hünkar proverà a farlo ragionare, ma non ci sarà verso: per Demir ormai Züleyha è come se fosse morta.