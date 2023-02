Una rivelazione importante sarà al centro delle nuove puntate di Terra Amara che i telespettatori avranno modo di vedere nelle prossime settimane su Canale 5. Le trame turche dello sceneggiato rivelano che Cetin apprenderà che Gulten Taskin ha subito un abuso da parte di Ercument dopo averla rapita.

Terra amara, anticipazioni: Gulten viene rapita

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane in tv rivelano che Gulten sarà protagonista di una disavventura.

Tutto inizierà quando la domestica si recherà in città per alcune commissioni su ordine della famiglia Yaman.

Ma ecco che la sorella di Gaffur verrà prelevata da alcuni malviventi che la faranno entrare con la forza a bordo di un'auto. Neanche a dirlo, Taskin rimarrà sconvolta dall'accaduto. Malessere che aumenterà ancor di più quando scoprirà che dietro al suo rapimento si nasconde la mano di Cetin, intenzionato a portarla in un luogo tranquillo per parlare del loro rapporto. Il tirapiedi di Fekeli (Kerem Alışık) pretenderà che Gulten gli riveli il motivo per quale fa fatica ad iniziare una relazione con lui in quanto convinto che ricambi i suoi sentimenti.

La domestica rifiuta le avance di Cetin

Nelle puntate turche di Terra amara trasmesse prossimamente in tv, Cetin appena arrivato nel luogo prestabilito dell'incontro chiederà a Gulten se sia successo qualcosa di grave che la porti a rifiutare la sua proposta di nozze.

Ed ecco che il tirapiedi di Fekeli capirà che la sorella di Gaffur non è più illibata quando si lascerà andare ad un pianto a dirotto. In questo frangente, il giovane sembrerà essere disposto a passarci sopra in quanto prova per lei un grande amore. Ma Gulten (Selin Genç) continuerà a rifiutare le avance di Cetin dimostrandosi sempre più nervosa.

Inoltre, la domestica preciserà che non era sua intenzione concedersi ad un uomo prima di diventare sua moglie. In questo modo, la ragazza ammetterà di aver perso la verginità in seguito ad un abuso.

Cetin apprende che Gulten è stata abusata da Ercument

Cetin riunirà tutti i tasselli del puzzle, dopo che Gulten gli farà presente di non poter vendicarsi del suo violentatore in quanto deceduto.

Il tirapiedi di Fekeli, a questo punto, chiederà alla domestica se il mostro di cui sta parlando è Ercument (Rüzgar Aksoy), il cugino di Demir. Alla fine, la sorella di Gaffur non riuscirà a negare, sebbene lo inviti a non fare più domande per evitare di spiegargli il ruolo che ha avuto Yilmaz nella faccenda. Quale sarà la reazione di Cetin a tale rivelazione? Non resta che attendere le prossime anticipazioni di Terra amara per scoprire cosa succederà.