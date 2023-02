Le sparizioni saranno all'ordine del giorno nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. Demir prenderà con la forza Züleyha e la porterà in un luogo sconosciuto, in quanto crederà che la moglie l'abbia tradito, ma a Villa Yaman il dolore non finirà qui. Anche i piccoli Adnan e Üzüm spariranno nel nulla: a quanto pare saranno vittime di rapimento.

Hünkar teme che Demir possa uccidere Züleyha

Demir scoprirà il tradimento di Züleyha dopo aver visto il nastro in cui viene immortalato l'incontro con Yilmaz. Stanco delle bugie della moglie, armato di pistola la prenderà con la forza e la porterà in un luogo sconosciuto.

Hünkar, colma di disperazione, andrà da Fekeli per chiedere aiuto: temerà che il figlio possa fare qualche pazzia, come uccidere Züleyha e Yilmaz, e magari togliersi anche la vita. Così i due andranno a cercare Demir.

Yilmaz e Fekeli alla ricerca di Züleyha

Hünkar e Fekeli non riusciranno a trovare Demir e Züleyha. A Fekeli non resterà che andare alla fabbrica e parlare con Yilmaz. Gli racconterà quello che è successo, e che è stata Müjgan a registrare l'incontro e a inviarlo a Demir.

Yilmaz non riuscirà a credere a quello che ha fatto la moglie, ma il suo unico pensiero sarà trovare Züleyha sana e salva: se Demir dovesse ucciderla non potrebbe perdonarselo. Insieme a Fekeli si addentrerà nella foresta, ma durante le ricerche quest'ultimo vorrà sapere il perché del tradimento ai danni di Demir e Müjgan.

Yilmaz gli racconterà cosa è accaduto: Züleyha ha saputo che ha ucciso Ercüment e voleva che lui glielo confermasse. Il giovane sarà anche un po' stufo che nessuno creda alle sua parole, così dirà a Fekeli: "Se non mi credi sparami, non ce la faccio più". Fekeli crederà alla sua storia, come potrebbe non dargli fiducia, intanto Yilmaz sarà distrutto dal dolore: se Demir dovesse fare qualcosa a Züleyha, lui non riuscirebbe più a continuare a vivere.

Adnan e Üzüm spariscono nel nulla, Hünkar lancia l'allarme

Sarà un periodo complicato quello che si vivrà a Villa Yaman durante le prossime puntate, anche perché i piccoli Adnan e Üzüm scompariranno nel nulla. Sarà Hünkar a lanciare l'allarme e a ordinare a tutti i dipendenti di cercare i due bambini in ogni angolo della tenuta.

Tra gli operai serpeggerà l'ipotesi rapimento, in quanto uno di loro ha visto due uomini che girovagavano con la macchina fuori dalla villa. Hünkar inizierà a temere che possa essergli successo qualcosa di grave e Sabahattin proverà a dargli tutto il suo sostegno.

Hünkar chiamerà Fekeli e entrambi saranno convinti di una cosa: i bambini sono stati rapiti dagli uomini d'affari che vogliono prendere il potere a Çukurova.