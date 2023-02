La malvagità del 'nuovo cattivo' della serie televisiva turca Terra Amara, che è stata principalmente girata ad Adana e Mersin, non avrà limiti nei prossimi episodi in onda su Canale 5. Si tratta di Hatip Tellidere (Mehmet Polat) che costringerà il capomastro Gaffur Taşkın (Bülent Polat) a rendersi protagonista di una cattiva azione nei confronti della moglie Saniye (Selin Yeninci). Infatti, Gaffur commetterà un furto nella sua abitazione, quando il suo ricattatore lo obbligherà a fargli riavere il denaro che gli ha dato in prestito. In particolare, il fratello di Gulten (Selin Genç) venderà i gioielli in oro della consorte, facendola così entrare in crisi.

Trame turche Terra amara: Gaffur si libera dei gioielli della moglie dopo essere stato ricattato da Hatip

Nelle nuove puntate della telenovela ambientata nella Turchia degli anni settanta, a catturare l’attenzione sarà anche il capomastro Gaffur. Quest’ultimo verrà derubato, non appena metterà le mani in circa centomila lire turche destinate alla padrona Hunkar (Vahide Perçin): l’uomo chiederà aiuto allo sconosciuto Hatip che gli darà in prestito il denaro necessario, a condizione che glielo possa restituire in piccole rate. Gaffur cadrà in quella che può essere considerata come una vera e propria trappola, dato che Hatip lo obbligherà ad acquistare da lui il pollo avariato che Demir (Murat Ünalmış) e Hunkar serviranno durante una cerimonia di circoncisione organizzata per i ceti più poveri: dopo che tutti gli ospiti finiranno in ospedale a causa di un intossicazione, Tellidere minaccerà nuovamente Gaffur dicendogli di voler riavere indietro altre 5.000 lire turche il più presto possibile.

Intanto Saniye diventerà il nuovo capomastro al posto del marito che, dopo essere stato messo con le spalle al muro, rinuncerà a vendere la sua moto. A questo punto, l’uomo si libererà dei gioielli della consorte e, per farle credere che si è trattato di un furto, lascerà la porta della loro casa aperta.

Saniye disperata, Cetin accusato di essere un ladro

L’ex governante dei Yaman cadrà in preda allo sconforto totale, nell’istante in cui si accorgerà dell’improvvisa sparizione dei suoi oggetti preziosi: Gaffur, per non destare alcun sospetto sul suo coinvolgimento, farà credere alla consorte Saniye di non trovare più una medaglietta che apparteneva al padre.

Il fratello di Gulten porterà avanti la sua messinscena, puntando il dito contro Cetin Ciğerci (Aras Şenol): quest’ultimo negherà di essere un ladro, potendo contare sul supporto di Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) che minaccerà subito Gaffur assicurandogli ripercussioni se farà una nuova accusa infondata al suo braccio destro.