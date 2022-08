Gaffur si trasformerà in ladro nei prossimi episodi di Terra Amara in onda su Canale 5. L'uomo, infatti, si ritroverà costretto a rubare e vendere i gioielli di Saniye per saldare un debito, ma per far sì che non venga accusato dell'accaduto, punterà il dito contro Çetin e la cosa farà imbestialire Yilmaz.

Il furto di Gaffur

Nelle prossime puntate di Terra Amara, Gaffur venderà alcuni gioielli di Saniye per saldare il debito che ha con Hatip. L'uomo lo farà perché si ritroverà in uno stato di profonda disperazione. Uno dei dipendenti di Hatip, infatti, andrà a fargli visita nella villa degli Yaman, perché l'imprenditore vuole i soldi il prima possibile.

Gaffur, però, sarà immerso in un mare di problemi: non avrà più il lavoro come capo squadra e ovviamente non ci sarà nemmeno lo stipendio di prima, per questo motivo si ritroverà a rubare i gioielli della moglie, ma come riuscirà l'uomo a nascondere questo furto?

Saniye scopre di essere stata derubata

Intanto Saniye tornerà a casa ed entrerà nella sua stanza. La troverà tutta in disordine e fin da subito capirà che qualcuno ha fatto irruzione nella sua abitazione. Andrà a controllare se i gioielli sono ancora presenti nel loro nascondiglio, ma si accorgerà che tutto l'oro dai lei gelosamente custodito è sparito.

Inizierà a dare di matto e a urlare "sono stata derubata", fino a quando le sue urla verrà notate da Gülten, Fadik e Hünkar, che correranno subito da lei per capire che cosa le stia successo.

Ovviamente la donna non potrà immaginare che dietro tutto ciò ci sia lo zampino di Gaffur. Intanto il marito, per cercare di depistare tutti, incolperà Çetin dell'accaduto.

Per colpa di Gaffur nasce l'ennesima guerra tra Yilmaz e gli Yaman

Yilmaz sarà furioso, prenderà Gaffur e irromperà a casa Yaman. Qui, davanti a Züleyha e a tutti i dipendenti, chiederà spiegazioni a Hünkar sull'accaduto, perché se Çetin viene accusato di furto e come se venisse accusato anche lui.

Hünkar difenderà Gaffur, perché per lei i suoi dipendenti sono come la sua famiglia, ma cosa succederà quando la verità verrà a galla?

L'unica cosa certa è che, a causa di Gaffur, si innescherà l'ennesima guerra tra Yilmaz e la famiglia Yaman.

La trappola di Yilmaz a Demir

Intanto Demir sarà nei guai. Infatti Yilmaz ha venduto a dei tedeschi la sua quota del mietitrebbia, ma loro hanno accettato a una condizione: la società dovrà partecipare a un nuovo progetto e investire una lauta somma di denaro.

Visto che Yilmaz non sarà più socio, l'investimento sarà tutto a carico di Demir.

Così al potente Yaman non resterà che raccontare alla mamma e a Züleyha ciò che è successo: se non vorrà fallire, dovrà sborsare ai tedeschi la bellezza di 25 milioni di lire turche e tutto questo a causa di Yilmaz.