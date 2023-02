Brutte notizie in arrivo per Yilmaz: nelle prossime puntate di Terra Amara che a breve verranno trasmesse in Italia, Akkaya scoprirà che il Pubblico Ministero Julide sta ancora indagando per la morte di Ercument, un omicidio di cui lui si è macchiato per difendere la sua amica Gulten. Infatti, il cugino di Demir ha abusato della domestica e per difenderne l'onore, Yilmaz non ha esitato ad ucciderlo. Il corpo verrà ritrovato ma evidentemente Julide non crederà che si sia trattato di un tragico incidente dal momento che Akkaya stesso, durante una visita in commissariato, vedrà che il fascicolo della morte di Ercument [VIDEO] è tra le mani del Pubblico Ministero.

Julide e Sabahattin a cena da Yilmaz e Mujgan

Proseguono le anticipazioni di Terra amara: Julide diventerà a breve un personaggio chiave per la soap, visto che si ritroverà al centro di varie dinamiche. Seguendo la storyline della serie turca, infatti, Mujgan si renderà conto ben presto che tra il suo amico e collega Sabahattin e il nuovo Pubblico Ministero di Adana è nata una bella simpatia. Per avvicinarli ancora di più, la dottoressa deciderà di organizzare una cena nella casa precedentemente appartenente a Sermin in cui lei e Yilmaz si sono trasferiti dopo una discussione con Fekeli.

Durante la cena sarà chiaro che tra Julide e Sabahattin sta nascendo più di una semplice amicizia, ma allo stesso tempo, tra tutti i commensali si instaurerà una certa confidenza.

Infatti, all'indomani della cena, Yilmaz si sentirà autorizzato a recarsi in commissariato per chiedere direttamente al Pubblico Ministero se ha qualche informazione in più da dargli circa l'omicidio del suo caro amico Cengaver. Ancora lontana dalla verità, in quanto Hatip non sarà tra gli indagati, Julide dovrà chiedere a Akkaya di avere ancora un po' di pazienza visto che non vi saranno novità di rilievo sul caso.

Ma proprio in questo frangente, Yilmaz farà una scoperta che lo sconvolgerà.

La preoccupazione di Yilmaz

Durante il colloquio con Julide, Yilmaz non potrà fare a meno di notare che il Pubblico Ministero avrà tra le sue mani un fascicolo relativo alla morte di Ercument. Akkaya così scoprirà che il caso è stato tutt'altro che archiviato dalla polizia e che evidentemente Julide non è convinta che si sia trattato di un incidente.

Yilmaz sarà molto preoccupato nell'apprendere questa notizia, visto che fino ad allora era convinto di averla passata liscia per l'omicidio commesso.

Proprio lui, infatti, ha eliminato Ercument in seguito al vile atto di violenza compiuto dal cugino di Demir sull'amica Gulten. Julide arriverà alla verità? Yilmaz riuscirà a far chiudere le indagini? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.