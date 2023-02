La soap opera Terra amara torna con una nuova settimana di programmazione ricca di colpi di scena. Nelle puntate in onda su Canale 5 dal 13 al 18 febbraio 2023, Zuleyha scoprirà di essere incinta. Una notizia che manderà su tutte le furie Demir il quale, convinto di essere sterile, accuserà la moglie di averlo tradito con Yilmaz. Solo in seguito Yaman ripeterà il test di fertilità, scoprendo di non essere sterile.

Zuleyha è incinta: trame Terra amara 13-18 febbraio

Lunedì 13 febbraio inizia una nuova settimana di programmazione di Terra Amara che si concluderà sabato 18 febbraio.

Yilmaz e Mujgan saranno alle prese con i preparativi per il loro matrimonio. Akkaya incontrerà per caso Zuleyha al circolo e proprio lì, la moglie di Demir accuserà un malore. La donna verrà portata in ospedale da Hunkar. Sabahattin la sottoporrà a delle analisi, dalle quali risulterà che Zuleyha è incinta. Yilmaz rimarrà turbato dalla notizia della gravidanza della ex fidanzata. Intanto Gaffur proverà a ricucire il rapporto con Saniye, ma la donna non ne vorrà sapere di perdonarlo per il tradimento.

Demir accusa Zuleyha di averlo tradito con Yilmaz: anticipazioni Terra amara

In Terra amara, Demir non prenderà affatto bene la notizia della gravidanza di Zuleyha. Tra i due scoppierà una lite furiosa, durante la quale Yaman accuserà la moglie di averlo tradito con Yilmaz.

Ovviamente la donna negherà. Solo l'intervento di Hunkar impedirà che la lite possa degenerare. Demir nel prosieguo delle puntate, continuerà ad accusare la moglie di essere incinta di Yilmaz. L'uomo non riuscirà ancora ad accettare che Zuleyha lo abbia sposato solo per salvare l'ex meccanico.

Intanto Gaffur porterà dei soldi a Seher e le prometterà che presto divorzierà da Saniye.

Cetin, invece, troverà un pacchetto che Gaffur avrà nascosto in un muro e contenente non solo dei soldi, ma anche i documenti falsi di Yilmaz e Zuleyha e un frammento di lettera. Cetin consegnerà il tutto a Yilmaz poco prima del matrimonio.

Terra amara: Demir ripete il test e scopre di non essere sterile

Demir deciderà di andare a Istanbul per ripetere il test di fertilità.

L'uomo vorrà togliersi ogni dubbio circa la paternità del figlio che attende la moglie.

Intanto arriverà il momento delle nozze tra Yilmaz e Mujgan. Al matrimonio presenzieranno anche i genitori della sposa. Non solo, tra gli invitati ci sarà anche Hunkar.

A Istanbul intanto, Demir riceverà gli esiti degli esami a cui si è sottoposto e scoprirà con sorpresa di non essere sterile. Felice della notizia, vorrà correre da Zuleyha, anche per scusarsi di averla accusata ingiustamente. Ma sua moglie non si troverà a casa, infatti andata con Sermin da un medico che pratica aborti clandestini.