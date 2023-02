Nella puntata di Terra Amara, che andrà in onda venerdì 3 febbraio su Canale 5 alle 14:10, Yilmaz smaschererà Hatip durante la riunione con gli altri imprenditori di Adana e verrà aggredito, di conseguenza, dall'uomo. Pertanto, il consiglio prenderà la decisione di allontanare il signor Aga definitivamente dalla camera del commercio.

Il giovane Akkaya verrà a conoscenza che è stata proprio Gulten a scrivere la lettera ai genitori di Mujgan per impedire al ragazzo di convolare a nozze con la dottoressa, così deciderà di cercarla. Nel frattempo, la sorella di Gaffur avrà il compito di portare a termine una commissione per la famiglia Yaman e, girando da sola per la periferia, verrà avvicinata ed ingannata da Ercument.

Terra Amara, puntata del 3 febbraio: Yilmaz accusa Hatip

Nella prima parte della puntata di Terra Amara, il figlioccio di Fekeli genererà scompiglio all'interno della camera del commercio facendo una rivelazione su uno dei partecipanti: Hatip Aga. In particolare, durante la riunione, Yilmaz accuserà l'imprenditore di fare il doppio gioco e la reazione dell'uomo non tarderà ad arrivare. Infatti, Hatip aggredirà l'ex fidanzato di Zuleyha verbalmente e fisicamente, tanto che i soci del consiglio prenderanno la decisione di espellerlo definitivamente.

Ciononostante, il signor Aga non si arrenderà tanto facilmente e continuerà a giocare sporco, soprattutto ora che è stato ferito nell'orgoglio ed allontanato da tutti gli imprenditori di Cukurova.

Yilmaz scopre che Gulten ha inviato la missiva ai genitori di Mujgan

I genitori di Mujgan avevano ricevuto una lettera anonima nella quale veniva svelata la vera identità di Yilmaz e del suo omicidio nei confronti di un uomo di Istanbul, per il quale era stato ricercato e, in seguito, incarcerato. Venuti a conoscenza di questa terribile verità, il padre e la madre della dottoressa non volevano che la propria figlia sposasse un delinquente.

Successivamente, nella penultima puntata settimanale, il giovane Akkaya apprenderà che è stata proprio Gulten a mandare quella missiva per impedire alla giovane coppia di sposarsi. Oramai è risaputo che la sorella di Gaffur è perdutamente innamorata dell'ex meccanico. Per questo motivo, il ragazzo deciderà di andare a cercare la domestica della famiglia Yaman per avere un confronto con lei.

Ercument avvicina Gulten per un secondo fine

Nella parte finale della puntata di Terra Amara, la cognata di Saniye andrà a sbrigare una commissione (per la matrona della tenuta nella quale lavora) nella periferia di Cukurova da sola. A questo punto, Ercument la seguirà e si avvicinerà alla ragazza facendole credere di volerle fare compagnia. In realtà, il cugino di Demir avrà ben altri piani. Infatti, stando alle trame delle successive puntate, il nipote di Hunkar tenterà di violentare Gulten che verrà soccorsa da Yilmaz.