Nei prossimi episodi di Terra amara, in onda su Canale 5, Züleyha dirà a Demir che Yilmaz sa che Adnan è suo figlio e coglierà la palla al balzo per chiedere al marito il divorzio. Scoperti alcuni intrighi di Demir, Yilmaz sarà pronto a sfidarlo per ottenere i suoi diritti di padre. Questo litigio, però, porterà disattenzione nella casa, al punto che gli adulti perderanno le tracce di Adnan e il piccolo prenderà la pistola di Demir, ferendosi gravemente.

Yilmaz sa che Adnan è suo figlio

Nelle prossime puntate, Hünkar e Demir faranno pace, così il giovane lascerà la casa di Sevda per tornare a Villa Yaman.

Tornerà carico di regali: alla moglie darà un ciondolo in cui avrà la possibilità di scrivere il cognome Yaman.

Nonostante ciò, la rimprovererà per il suo piano di fuga con Yilmaz, andato a monte a causa di Sermin. La ragazza, però, rispetto al passato, sa che ora ha l'appoggio di Hünkar, per questo motivo confesserà a Demir che Yilmaz sa già che Adnan è suo figlio.

Demir vuol far circoncidere Adnan

Demir sarà fuori di sé e insisterà con Züleyha dicendo che Adnan è suo figlio e basta: è stato registrato con il cognome Yaman e per sempre sarà così. Züleyha si sentirà forte come una roccia, per questo dirà a Demir che vuole anche il divorzio: non riesce più a mantenere il segreto riguardante la paternità di Adnan e in più non lo ama, per questo vuole divorziare.

Demir, però, non si vorrà arrendere.

La prima cosa che farà sarà organizzare una cerimonia di circoncisione per il piccolo e inviterà tutta Çukurova. Züleyha e Hünkar non saranno d'accordo con la sua scelta, in quanto riterranno che Adnan sia ancora troppo piccolo per essere circonciso, ma nulla potrà far cambiare idea a Demir.

Yilmaz contro Demir

La notizia della cerimonia di circoncisione giungerà a Yilmaz che non vorrà che suo figlio possa, in qualche modo, soffrire: così andrà a Villa Yaman per affrontare Demir. Tra i due ci sarà un teso faccia a faccia, dove si contenderanno il posto di papà nella vita di Adnan.

Yilmaz vorrebbe prendere il piccolo e portarlo via, ma Demir non glielo darà perché "Adnan è suo figlio": è lui che l'ha tenuto in braccio quando è nato.

Dopo queste parole, Yilmaz estrarrà la pistola e la punterà contro Demir: sarà disposto a tutto pur di avere suo figlio. All'improvviso, all'interno della villa, risuonerà uno sparo che non è partito dalla pistola di Yilmaz.

Adnan è gravemente ferito

Lo sparo arriverà dal piano di sopra. Züleyha, Hünkar, Yilmaz e Demir correranno subito per constatare cosa sia successo. Si renderanno conto che, mentre stavano discutendo, Adnan è andato in camera da letto, si è messo a giocare con la pistola di Demir e si è accidentalmente sparato.

Il piccolo sarà gravemente ferito e verrà portato con urgenza in ospedale. Sarà in gravi condizioni e i medici non sapranno se si salverà.