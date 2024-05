Nuovi personaggi in arrivo nella seconda stagione di Endless love, di cui non è ancora previsto l'inizio della messa in onda. Una new entry in particolare potrebbe rendere molto felice il pubblico di Terra Amara, perché nella prima puntata della seconda stagione si assisterà al debutto di Ayhan Kandarli, personaggio interpretato da Kerem Alışık, che nella serie ambientata a Çukurova ha vestito i panni di Fekeli. Il primo a incrociare questo personaggio sarà Kemal: in arresto per tentato omicidio nei confronti di Emir, avrà modo in carcere di conoscere Ayhan, il suo compagno di cella.

Chi è Ayhan Kandarli

Nella seconda stagione di Endless love ci saranno dei nuovi personaggi e uno di questi è Ayhan Kandarli, colui che diventerà il marito di Leyla. Una notizia che piacerà molto al pubblico delle soap turche di Canale 5, visto che a interpretarlo sarà Kerem Alışık, ovvero il Fekeli di Terra amara.

Il personaggio di Ayhan farà il suo debutto durante la prima puntata della seconda stagione, quando le cose per Kemal saranno abbastanza complicate. Si troverà in carcere per aver tentato di uccidere Emir. Quest'ultimo non morirà sul colpo, ma la sua vita sarà in pericolo.

Kemal conosce Ayhan in carcere

Viste le vicissitudini, Kemal verrà subito sottoposto a processo. Secondo varie testimonianze ha compiuto questo gesto in quanto innamorato di Nihan: la sua ossessione l'ha portato a fare fuori Emir.

Verranno chiesti 13 anni di detenzione per tentato omicidio, ma le cose cambieranno quando in tribunale giungerà Nihan e darà un'altra versione dei fatti: Kemal ha sparato Emir per via della storia che quest'ultimo ha avuto con Zeynep.

Vista la contraddittorietà dei fatti, il giudice vorrà prendersi del tempo e far proseguire le indagini, e fino al processo Kemal dovrà rimanere in prigione.

Sarà proprio qui che farà la conoscenza di Ayhan Kandarli. Anche lui è in arresto e diventerà uno dei compagni di cella di Kemal.

Stesso destino per Ayhan e Fekeli

Per Kerem Alışık nella serie ci sarà un debutto simile a quello di Terra amara. Anche in quel caso il suo personaggio, Fekeli, si trovava in prigione con l'accusa di aver ucciso Adnan Yaman, fatto che non ha mai commesso.

In cella ha avuto modo di conoscere Yilmaz, anche lui in arresto per omicidio (a Istanbul aveva ucciso Naci per salvare Züleyha da un tentato abuso).

Una volta fuori dalla prigione, Fekeli è diventato come un padre per Yilmaz, dandogli anche la possibilità di diventare un ricco uomo d'affari grazie al suo cotonificio. In Endless love anche tra Ayhan e Kemal ci sarà un legame, e il ragazzo avrà un ruolo chiave nella storia della vendetta di Ayhan. Di che cosa si tratterà?