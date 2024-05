Il finale della prima stagione di Endless love non segnerà il lieto fine per Nihan e Kemal. Lei scoprirà che Ozan si è tolto la vita nella stanza d'ospedale dove era ricoverato e incolperà Kemal della sua morte. Ozan in realtà era in prigione dopo la denuncia di Kemal per l'omicidio di Linda e il tentativo di fuga all'estero, ma si trovava in ospedale perché in cella ha subito un avvelenamento.

Kemal scopre che Zeynep ha avuto una storia d'amore con Emir

Gli ultimi minuti della prima stagione di Endless love saranno caratterizzati da una carambola di avvenimenti.

Kemal scoprirà che Zeynep ha avuto una storia d'amore clandestina con Emir e l'affronterà. Ne uscirà fuori che lei pensava che Emir la amasse davvero, invece l'ha usata solo come pedina nella sua vendetta contro Kemal.

Quest'ultimo affronterà subito Emir. Andrà a casa sua e tra i due si innescherà un litigio in cui se le daranno di santa ragione. Emir tirerà fuori un'arma, pronto a sparare Kemal, ma alla fine sarà quest'ultimo a usufruirne.

Kemal spara contro Emir, Nihan scopre che il fratello è morto

Kemal proverà a puntare l'arma contro Emir e farà partire un colpo, centrando il suo nemico in pieno addome. Ovviamente non proverà nemmeno a salvarlo, ma prenderà il telefono e chiamerà la polizia.

Darà le sue generalità e confesserà: "Ho ucciso Emir Kozcuoğlu". Abbandonerà la casa, ma fuori il cancello troverà uno scenario altrettanto tragico.

Ci sarà Asu, arrivata lì in villa dopo essere stata allertata da Zeynep. Ci sarà anche Nihan, che starà rientrando in casa, ma proprio in quel momento riceverà una telefonata e verrà informata della morte di Ozan: il fratello si è tolto la vita.

Nihan inizierà a urlare dalla disperazione: "Mio fratello è morto, si è tolto la vita". Dalla rabbia si avventerà subito su Kemal: "È tutta colpa tua, mio fratello è morto solo per colpa tua". Kemal rimarrà immobile davanti a questa notizia, anche Zeynep la sentirà e inizierà a tremare. Nihan non avrà parole benevoli per il suo ex ragazzo: "Non hai solo ucciso Ozan, insieme a lui hai ucciso anche me".

Perché Nihan se la prende con Kemal

Nihan incolpa Kemal della morte di Ozan perché è stato lui a denunciarlo alla polizia per l'omicidio di Linda. Non l'ha fatto per cattiveria, ma solo perché voleva che Nihan si liberasse dalla trappola di Emir. Dopo la denuncia Ozan è finito in prigione, ma è stato subito rilasciato con obbligo di dimora a Istanbul.

Ozan, però, ha tentato di fuggire all'estero insieme a Zeynep, per questo è finito nuovamente in prigione. In carcere ha subito un avvelenamento ed è stato prontamente ricoverato in ospedale: proprio nella sua stanza si è tolto la vita.