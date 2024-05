Nella prima puntata della seconda stagione di Endless love Nihan dovrà dire addio al fratello Ozan. Il ragazzo si è tolto la vita e la cosa traumatizzerà parecchio la ragazza, al punto che quando andrà in obitorio non sarà propriamente lucida. Crederà che il fratello stia solo dormendo e tra le lacrime proverà a portarlo via con lei. Sarà un duro colpo per Nihan, visto che aspetta anche un bambino.

Il dolore della famiglia Sezin per la perdita di Ozan

Il mondo della famiglia Sezin crollerà in mille pezzi. Ozan si è tolto la vita in ospedale, in un periodo non proprio brillante della sua vita, visto che si trovava in prigione per l'omicidio di Linda.

In cella, però, ha subito un avvelenamento, per questo è stato ricoverato, ma nella sua stanza ha deciso di togliersi la vita.

Nihan impazzirà dal dolore e accuserà Kemal di essere lui la causa di tutti i mali che sono accaduti a Ozan: se non avesse denunciato il fratello per l'omicidio di Linda, probabilmente sarebbe ancora lì con lei. Ozan è sempre stato un ragazzo molto sensibile e in famiglia hanno sempre temuto che non sarebbe riuscito a reggere alla prigione e a quanto pare così è stato.

Nihan si reca in obitorio per dare il suo addio a Ozan

Nihan verrà portata in ospedale, anche perché è incinta. Si troverà nella sua stanza con la flebo sul braccio, ma improvvisamente se lo toglierà e andrà dai medici per chiedere che le venga fatto vedere il corpo senza vita di Ozan.

Non saranno d'accordo, perché il corpo è in fase di preparazione, ma alla fine la faranno entrare.

Nihan non sembrerà propriamente cosciente, anche perché quando alzerà il lenzuolo dirà sorridendo: "Dormiglione, stai congelando". Prenderà la mano del fratello e la metterà sulla sua pancia: "Stai per diventare zio. Sai lo sospettavo, ma sono andata dai medici e me l'hanno confermato".

Anche Vildan traumatizzata per la morte del figlio

Nihan guarderà gli evidenti lividi che Ozan ha sul collo e inizierà a piangere, ma non sarà propriamente lucida, visto che spronerà il fratello ad alzarsi. Lei inizierà ad abbracciarlo e le lacrime non smetteranno di scivolare sul suo viso. Urlerà: "Svegliati, vieni via con me".

La scena sarà straziante e alla fine i sanitari decideranno di portarla via.

Nel corridoio Nihan incontrerà Vildan: "Mamma Ozan sta dormendo, ma lei sue mani sono congelate. Dai vieni, facciamolo uscire da lì". Anche Vildan, però, sarà sotto shock e non reagirà davanti alle richieste della figlia. Di Önder, invece, non ci sarà la minima traccia, ma a quanto pare non ci saranno nemmeno delle belle notizie sul suo conto, visto che Vildan stringerà tra le mani la fede nuziale del marito. Che cosa gli sarà successo?