Tanti i colpi di scena in arrivo in occasione delle nuove puntate di Terra Amara previste il 24 e 25 febbraio su Canale 5. Le trame della soap opera turca rivelano che Yilmaz Akkaya prenderà in ostaggio Hunkar Yaman con intenzioni bellicose. Cengaver Cimen, invece, avrà un teso faccia a faccia con Hatip Tellidere.

Terra amara, anticipazioni 24 febbraio: Yilmaz sequestra Hunkar

Le anticipazioni di Terra amara, riguardanti la nuova puntata trasmessa venerdì 24 febbraio, rivelano che Zuleyha cercherà di convincere Demir a rimanere a vivere a Istanbul senza Hunkar.

Quest'ultima ascolterà di nascosto la conversazione e per questo deciderà di far ritorno ad Adana e per non destare sospetti con il suo allontanamento, fingerà che la madre Azize abbia la febbre molto alta.

Saniye, nel frattempo, scoprirà tutta la verità di Gaffur. Pertanto la domestica deciderà di dare una seconda possibilità al marito traditore ed esprimerà la volontà di adottare il figlio che attende Seher, dato che non può diventare madre in quanto sterile.

Yilmaz deciderà di sequestrare Hunkar per avere delle delucidazioni in merito al pezzo di lettera di Zuleyha ritrovato tra i suoi documenti falsi.

Fekeli finisce in ospedale: puntata sabato 25 febbraio di Terra amara

Nella puntata di Terra amara in onda sabato 25 febbraio su Canale 5, Yilmaz scoprirà che Zuleyha è stata costretta a sposare Demir dopo essere stata ricattata da Hunkar.

Una rivelazione che manderà su tutte le furie l'ex meccanico, il quale non esiterà a puntare un'arma da fuoco contro la matrona. Fekeli arriverà giusto in tempo per impedire al figlioccio di uccidere la signora Yaman, ma accadrà un imprevisto. Nel parapiglia Yilmaz farà partire per errore un proiettile che colpirà il padrino.

Di conseguenza l'impresario verrà condotto in clinica in condizioni serie. In questo frangente Akkaya incontrerà un'incredula Mujgan, la quale non credeva che il marito si trovasse ad Adana.

Hatip ferisce gravemente Cengaver

Nel frattempo Hatip continuerà a offrire ospitalità a Sermin. Demir apprenderà che è stata sua cugina a denunciarlo per frode fiscale, tanto da mettersi alla ricerca del suo nascondiglio.

In ospedale la ferita di Fekeli si rivelerà meno grave del previsto e per questo verrà dimesso nel giro di poco tempo. Yilmaz confesserà a Mujgan di essere stato lui a colpire accidentalmente il padrino. La dottoressa, a questo punto, non sarà tranquilla per il fatto che il marito giri sempre armato.

Cengaver scoprirà che Hatip ha svelato a Demir che è stato lui a denunciarlo. Pertanto deciderà di affrontare Hatip, che non esiterà di ferire Cengaver davanti agli occhi di Sermin.