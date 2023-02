Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca 'Terra Amara', interpretata, fra gli altri, da Altan Gordum (Hasmet), Hande Soral (Umit), Nazan Kesal (Sevda), Hulya Darcan (Lutflye) e Polen Emre (Fadik). Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 20 al 25 febbraio 2023, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:10.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla vendetta di Demir contro Sermin, sul viaggio della famiglia Yaman ad Istanbul, sui piani di vendetta di Yilmaz, sul ferimento di Fekeli e sull'arresto di Demir e Yilmaz.

Demir cerca Zuleyha

Le anticipazioni di Terra amara ci segnalano che gli abitanti di Cukurova festeggeranno il matrimonio di Yilmaz, mentre Zuleyha si recherà di nascosto con Sermin dal dottor Suavi per abortire. Dopo aver saputo di non essere sterile, Demir ritornerà alla villa dove verrà informato da Saniye che Hunkar e la moglie sono presenti al matrimonio di Yilmaz anche se non è così. A quel punto, l'uomo si recherà al banchetto dove scoprirà che Zuleyha non c'è. Hunkar intuirà che la nuora sta commettendo un errore: Zuleyha si recherà insieme a Demir dal dottor Suavi. Per vendicarsi di Sermin, Demir brucerà la sua casa per poi scappare, con la madre, Zuleyha e Adnan, ad Istanbul. Lì, Zuleyha si innamorerà della città, tanto da chiedere al marito di trasferirsi lì senza la suocera.

Demir non sarà molto d'accordo, mentre Hunkar deciderà di ritornare ad Adana con una scusa. Nel frattempo, Yilmaz mostrerà a Fekeli la lettera di Zuleyha in modo da fargli capire che è stata Hunkar a rovinargli la vita.

Yilmaz e Demir vengono arrestati

Demir riceverà una telefonata in cui verrà informato dalla segretaria che gli ispettori fiscali stanno controllando la sua azienda.

Convinto da Hatip che a tradirlo sia stato Cengaver, Demir si recherà sul suo terreno e lo minaccerà. Per scoprire la verità, Yilmaz torturerà Gaffur nello stesso modo in cui lui e Demir lo torturarono tempo prima. Più tardi, il giovane verrà sapere da Fekeli che la famiglia Yaman si trova ad Istanbul, così inventerà una scusa con Mujgan e andrà a cercarli.

La sua ricerca, però, non avrà gli esiti sperati. Per questo motivo, farà ritorno ad Adana dove sequestrerà Hunkar per chiederle spiegazioni. Dopo aver scoperto che Zuleyha ha sposato Demir per salvarlo, Yilmaz punterà la pistola contro Hunkar. A quel punto sopraggiungerà Fekeli che tenterà di fermarlo. Nel corso della colluttazione partirà un colpo che colpirà Fekeli, che sarà trasportato in ospedale. Lì, Yilmaz incontrerà Mujgan che rimarrà sorpresa nello scoprire che il marito le ha mentito.

Nel corso della cerimonia per il rito della circoncisione del figlio, Cengaver verrà a sapere che è stato Hatip a dire a Demir che lui è un traditore. A quel punto, Cengaver affronterà il rivale che, nel corso della discussione, gli sparerà di fronte a Sermin, uccidendolo.

Per questo omicidio, però, verrà arrestato Demir che verrà condotto in prigione. Dopo aver saputo che Cetin è in prigione, Yilmaz e Fekeli si recheranno dal procuratore per scagionarlo. Quest'ultimo, però, farà arrestare Yilmaz che verrà rinchiuso nella stessa cella di Demir. Lì, i due uomini faranno scatenare una rissa per poi essere portati in due celle di isolamento contigue. Lì, Yilmaz informerà Demir di ciò che ha saputo dalla lettera di Zuleyha.