La soap opera turca Terra amara prosegue la propria messa in onda. Negli episodi in programmazione su Canale 5 dal 6 all’11 marzo 2023, il signor Behzat Hekimoglu (Engin Yüksel) si ucciderà. La protagonista Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) intanto rischierà l’aborto spontaneo.

Spoiler, Terra amara all’11 marzo: Yilmaz vuole incontrare la sua ex

Le anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse da lunedì 6 a sabato 11 marzo raccontano che il dottor Sabahattin contatterà la polizia dopo aver visitato il piccolo Adnan: in particolare Demir vorrà costituirsi dopo la propria fuga dal carcere.

Quest'ultimo si scuserà con Zuleyha per averla fatta soffrire. Hunkar intanto ordinerà a Saniye di controllare ogni movimento di sua nuora. Successivamente la stessa signora Yaman dopo aver appreso (grazie a Ercan) che Julide accetta tangenti, tenterà di corromperla per far tornare in libertà il figlio.

Intanto Yilmaz sarà sempre più deciso ad avere un faccia a faccia con Zuleyha, così si introdurrà alla villa Yaman per incontrare la sua ex fidanzata. La protagonista, dopo aver promesso al marito di non tradirlo, ribadirà ad Akkaya che la loro storia è giunta al temine, facendolo rimanere sconvolto.

Nel contempo il professor Behzat - padre di Mujgan - si toglierà la vita nel suo ufficio, non sopportando più i continui ricatti per un errore commesso in passato.

Yilmaz con l’aiuto di Fekeli vorrà scoprire chi ha terrorizzato il defunto suocero, dopo avergli giurato di prendersi cura di Mujgan. Intanto quest’ultima verrà a conoscenza che sua madre e suo fratello non parteciperanno al funerale del padre.

Nel frattempo Akkaya costringerà Salim a dargli le fotografie con cui è stato minacciato Behzat.

Mentre Behice alloggerà a casa di Yilmaz e Fekeli, a seguito della morte del fratello.

Demir chiede scusa alla moglie, Azize ha un malore

Hunkar avrà il timore che Zuleyha possa decidere di fuggire con Yilmaz. Quest’ultimo intanto non riuscirà a dimenticare la sua ex.

Gaffur verrà derubato da due uomini di Hatip dopo aver ritirato il denaro di Hunkar.

Il capomastro, in preda allo sconforto, quindi chiederà aiuto proprio ad Hatip, facendosi dare un prestito. Intanto Sermin continuerà a essere ricercata dagli scagnozzi di Hunkar.

Demir riceverà la visita in prigione di Zuleyha: il ricco imprenditore chiederà nuovamente scusa alla fanciulla.

A causa di uno scorpione la signora Yaman, Zuleyha e Adnan si trasferiranno provvisoriamente al cottage. L’anziana nonnina Azize verrà portata da un medico da parte di Altun a causa di un improvviso malore. In questo frangente il viaggio Zuleyha rischierà di abortire: ad accompagnarla in ospedale sarà il suo ex, destando dei sospetti in Mujgan.

Hunkar minaccia Sermin, Altun scopre che sua suocera e Fekeli si amano

In seguito Hunkar minaccerà Sermin dopo averla rintracciata per costringerla a smentire che Demir sia l’assassino di Cengaver. Intanto la signora Yaman e Fekeli crederanno che Zuleyha e Yilmaz abbiano tentato di fuggire: questo sospetto giungerà alle orecchie di Demir grazie ad Hatip.

Quando Naciye vorrà farla pagare alla famiglia Yaman, Hatip convincerà Sermin a diventare sua alleata per sottrarre tutti gli averi della famiglia. La signora Yaman venderà alcune delle sue proprietà: la darklady dopo aver rifiutato l’offerta di Hatip, accetterà quella di Fekeli. Intanto quest’ultimo, Zuleyha scoprirà che c’è del tenero tra lui e sua suocera.

La situazione per Yaman si complicherà quando Sermin non si presenterà in tribunale il giorno del processo: addirittura quest'ultima dirà a Sabahattin di essere in procinto di trasferirsi a Parigi.

Infine Behice partirà per Istanbul venendo accompagnata da Fekeli, mentre Yilmaz si metterà alla ricerca di Sermin dopo aver capito che ha stretto un patto con Hunkar.