Nelle puntate della soap opera turca Terra amara che verranno trasmesse il 10 e 11 marzo 2023 su Canale 5, Hunkar Yaman (Vahide Perçin) vorrà far scagionare il figlio Demir Yaman (Murat Ünalmış), arrestato ingiustamente con l’accusa di essere l’assassino di Cengaver (Kadim Yaşar). La darklady minaccerà la nipote Sermin (Sibel Taşçıoğlu) obbligandola a far tornare in libertà il cugino con la sua testimonianza.

Spoiler Terra amara del 10 marzo: Zuleyha sviene in presenza di Yilmaz

Nell’episodio di venerdì 10 marzo Yilmaz (Uğur Güneş) incontrerà in maniera causale Zuleyha (Hilal Altınbilek): quest’ultima verrà portata in ospedale dal suo ex, dopo aver rischiato di abortire e aver perso i sensi.

Intanto i Yaman si chiederanno dove sia finita Altun: Hunkar soprattutto sarà sempre più convinta che sua nuora abbia pianificato la fuga con Akkaya: a pensarla come lei - dopo un’iniziale titubanza - sarà Fekeli (Kerem Alışık). Quest’ultimo intanto ospiterà nella sua abitazione Behice (Esra Dermancıoğlu), la zia di Mujgan (Melike İpek Yalova).

Successivamente la signora Yaman si metterà alla ricerca di Sermin: quest’ultima verrà costretta a testimoniare a favore di Demir, per negare che sia coinvolto con l’omicidio del defunto amico Cengaver. Per finire Fekeli e Hunkar vorranno ricevere delle spiegazioni da Yilmaz e Zuleyha, sulla loro sparizione.

Trama dell’11 marzo: Hatip propone un’alleanza a Sermin

Gli spoiler della puntata in programma sabato 11 marzo dicono che Hatip (Mehmet Polat) farà visita in carcere a Demir e gli racconterà che sua moglie Zuleyha ha cercato di scappare con Yilmaz. Intanto Sermin farà sapere di essere stata messa alle strette dalla zia Hunkar ad Hatip, il quale quindi le proporrà di allearsi con lui.

Nel contempo Saniye (Selin Yeninci) su ordine di Hunkar, dovrà organizzare la cerimonia di circoncisione dei bimbi di Cukurova. Quest’ultima intanto metterà in vendita dei terreni per poter pagare Sermin: Hatip non perderà tempo per fare un’offerta a Hunkar, che non verrà accettata, visto che il prescelto per la cessione sarà Fekeli.

Zuleyha capirà che sua suocera Hunkar e il padrino di Yilmaz si amano. Intanto Sermin - dopo non essere andata in tribunale - sarà decisa a recarsi a Parigi. Sabahattin (Turgay Aydın) apprenderà dell’imminente partenza della moglie, mentre Behice sarà diretta a Istanbul.

Infine Yilmaz cercherà di rintracciare Sermin, quando scoprirà dell'accordo con Hunkar.