Cambio programmazione su Canale 5 nella giornata di martedì 28 febbraio 2023. Le novità riguarderanno la fascia del pomeriggio, dove ci saranno un bel po' di modifiche.

Il palinsesto della rete ammiraglia Mediaset non tornerà alla normalità: dopo il triste lutto che ha colpito Maria De Filippi, la perdita del marito Maurizio Costanzo, risultano ancora sospese le trasmissioni che prevedono la presenza in video della conduttrice, ma non ci sarà spazio neppure per Terra Amara.

Uomini e donne ancora sospeso: cambio programmazione 28 febbraio

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset del prossimo 28 febbraio prevede una variazione importante nella fascia del pomeriggio.

La messa in onda di Uomini e donne, così come quella di Amici 22, risulta ancora sospesa dalla fascia del pomeriggio.

Dopo la morte di Maurizio Costanzo, Maria De Filippi dunque non sarà ancora presente in video con le sue seguitissime trasmissioni.

E, per l'occasione, subirà delle variazioni anche la prima parte del pomeriggio di Canale 5, con la sospensione di Terra Amara.

Terra Amara salta su Canale 5: cambio programmazione Mediaset 28 febbraio

L'appuntamento con la soap opera turca che vede protagonisti Zuleyha e Yilmaz, dopo la sospensione di lunedì pomeriggio per lasciare spazio alla messa in onda dello speciale Verissimo dedicato ai funerali di Maurizio Costanzo, salterà anche la messa in onda del 28 febbraio.

Martedì pomeriggio, infatti, i vertici del Biscione hanno scelto di programmare la replica della seconda puntata di Buongiorno mamma 2 nella fascia del primo pomeriggio.

La fiction con Raoul Bova andrà in onda dalle 14:10 in poi su Canale 5 e occuperà la fascia oraria fino alle 16:40 circa, quando poi ci sarà spazio per la messa in onda del daytime del Grande Fratello Vip e a seguire ci saranno Un altro domani e Pomeriggio 5.

Buongiorno mamma al posto di U&D e Terra Amara: cambio programmazione Mediaset 28/02

Una programmazione del tutto eccezionale quella della rete ammiraglia Mediaset di martedì 28 febbraio, a farne le spese saranno gli appuntamenti con Terra Amara, Uomini e donne e il daytime di Amici 22.

Al momento non si hanno ancora notizie certe sul ritorno alla normalità della programmazione di Canale 5: la soap turca potrebbe tornare nella giornata del 1° marzo, mentre le trasmissioni di Maria De Filippi potrebbero fermarsi ancora per qualche giorno.

Intanto, quello con Buongiorno mamma 2 non sarà l'unico appuntamento previsto nella giornata del 28 febbraio 2023.

Doppia puntata di Buongiorno mamma 2 in prime time su Canale 5

La fiction, infatti, eccezionalmente per questa settimana andrà in onda con un doppio appuntamento in prime time su Canale 5.

Martedì 28 febbraio, in prime time alle 21:30 è in programma la terza puntata in prima visione assoluta mentre venerdì 3 marzo sarà trasmessa la quarta delle sei puntate di questa seconda stagione, che sta riscuotendo un grande successo dal punto di vista auditel, con picchi superiori ai quattro milioni e al 24% di share durante la messa in onda televisiva.

Riuscirà la serie con Raoul Bova a confermare gli ottimi ascolti anche con questo cambio programmazione in prime time? Al pubblico Mediaset spetterà l'ardua sentenza finale.