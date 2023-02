Non mancheranno nuovi scontri nello sceneggiato Terra amara - il cui titolo originale è Bir Zamanlar Çukurova - in programmazione come noto nella fascia pomeridiana della rete ammiraglia Mediaset dal lunedì al sabato.

Nei nuovi episodi, il protagonista Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) avrà una lite molto accesa con Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), che lo porterà a smettere di condividere lo stesso tetto.

Demir Yaman (Murat Ünalmış) invece sarà furioso con la madre Hunkar (Vahide Perçin), quando vuoterà il sacco dicendogli che lei e Fekeli in passato si amavano.

Anticipazioni turche, Terra amara: Yilmaz abbandona la tenuta del padrino Fekeli insieme a Mujgan

Le anticipazioni sulle prossime puntate della soap opera di successo in onda su Canale 5 partono con l'analizzare lo stato d'animo di Yilmaz, profondamente adirato quando scoprirà che suo padrino Fekeli ha rivenduto ad Hunkar i terreni che lui gli aveva ceduto per aiutarla a racimolare il denaro per far scagionare il figlio Demir. Akkaya perderà ulteriormente le staffe quando verrà a sapere che la signora Yaman ha dato i soldi in questione alla nipote Sermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu) per costringerla a rilasciare una testimonianza a favore di Demir, finito ingiustamente in prigione con l’accusa di aver ucciso Cengaver Çimen (Kadim Yaşar).

All'interno di questa delicata situazione Fekeli si difenderà precisando al figlioccio di aver agito per via di alcune situazioni estreme. Su tutte le furie Yilmaz andrà via dal ranch del padrino, ordinando alla moglie Mujgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) di seguirlo.

Hunkar fa rimanere senza parole il figlio Demir, Akkaya mette i bastoni tra le ruote al rivale

L’obiettivo di Akkaya è quello di trasferirsi nella tenuta che apparteneva a Sermin. Nonostante creda che suo marito sia intenzionato a riavvicinarsi alla sua ex fidanzata Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek), la dottoressa Mujgan si adeguerà alla sua volontà.

Hunkar riferirà poi a Demir di aver acquistato i terreni da Fekeli facendolo andare su tutte le furie: messa alle strette dal figlio, la darklady lo metterà al corrente della passata relazione sentimentale avuta con il padrino di Yilmaz. A quel punto punto Yaman si scaglierà contro la madre accusandola di amare l’assassino del suo defunto padre.

Per concludere Akkaya venderà le quote acquistate da Cengaver ad una società tedesca, il tutto per cercare di mettere ancora una volta i bastoni tra le ruote a Demir.