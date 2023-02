Svariati colpi di scena accadranno durante le nuove puntate di Terra Amara che i telespettatori avranno modo di vedere nelle prossime settimane su Canale 5. Le trame turche della soap opera rivelano la nascita di una possibile storia d'amore: il dottor Sabahattin Arcan (Turgay Aydın) si avvicinerà infatti alla pm Julide (Alayça Öztürk) durante una cena a casa di Mujgan e Yilmaz.

Terra amara, anticipazioni: Sabahattin decide di divorziare da Sermin

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che Sabahattin inizierà a guardare con occhi diversi una donna.

Tutto inizierà quando Sermin incolperà ingiustamente Demir della morte di Cengaver [VIDEO], avvenuta in realtà per mano di Hatip. La pm Julide, a questo punto, prenderà in carico le indagini dell'omicidio. A tal proposito, la donna sarà costretta a cambiare opinione sul ricco imprenditore quando la moglie di Sabahattin ritratterà la propria deposizione pur di scagionarlo.

Nel frattempo, il dottor Arcan si recherà da Julide per presentare ufficialmente la sua richiesta di divorzio dopo aver scoperto le malefatte di Sermin. Ben presto, si scoprirà che l'uomo ha conosciuto la pubblico ministero in modo del tutto particolare.

Mujgan nota una certa vicinanza tra il collega e Julide

Nelle puntate turche di Terra amara, Sabahattin soccorrerà Julide in preda a una crisi ipoglicemica nel corso di una discussione con Hunkar (Vahide Perçin).

In questa circostanza, il dottor Arcan consiglierà alla pubblico ministero di recarsi in ospedale per sottoporsi ad alcune visite approfondite.

In questo modo, la donna avrà modo di conoscere anche Mujgan. Proprio quest'ultima non potrà fare a meno di notare la strana sintonia tra Julide e Sabahattin. Per questo motivo la dottoressa Hekimoglu organizzerà un piano per avvicinarli ulteriormente.

Terra amara, spoiler: Mujgan invita Julide e Sabahattin a cena

Mujgan (Melike İpek Yalova) inviterà Julide e Sabahattin a cena nella vecchia casa di Sermin in cui si è appena trasferita con Yilmaz e sua zia Behice.

In questo frangente, il medico e la pubblico ministero inizieranno a lanciarsi sguardi profondi e d'intesa sotto gli occhi di tutti i presenti. Il possibile idillio sarà ben presto sarà ostacolato da Sermin, la quale dimostrerà di essere gelosa dell'ex marito, nonostante abbia intrapreso una storia extraconiugale con Hatip.