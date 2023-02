Le anticipazioni di Terra Amara vedono ancora protagonista Saniye, la fidata domestica di Hunkar che verrà nominata da Demir come nuovo capomastro al posto del marito. E proprio in virtù di questa nuova nomina, dopo la nascita della piccola Leyla, la donna correrà in ospedale per fare gli auguri ai padroni e per rendersi utile. Ma, inevitabilmente, il prendere in braccio la piccolina le riporterà alla mente il dolore per la sua sterilità. Saniye troverà conforto in Gaffur e la presenza della piccola Uzum sarà per lei di grande conforto.

Saniye fa visita alla piccola Leyla

Le news di 'Terra amara' che provengono dalla Turchia si concentrano su Saniye che, in più di un'occasione, è stata centrale nello svolgimento delle dinamiche della serie. Seguendo la storyline della soap turca, Saniye, in quanto capomastro degli Yaman, sarà tra le prime persone che porgerà i suoi auguri a Zuleyha e a Demir per la nascita della piccola Leyla recandosi all'ospedale. Affermando che la bimba somiglia molto a Zuleyha, la domestica, prendendola in braccio dietro permesso del padre, penserà con rammarico al fatto che lei non possa avere la gioia di diventare mamma per via della sua sterilità.

Sebbene alla presenza dei suoi padroni Saniye si mostrerà lieta, non appena giungerà in casa si dispererà ripensando che lei non potrà diventare madre e per questo comincerà a rovistare tra i vestiti da lei preparati in previsione di un pargolo.

Rientrato anche lui in casa, Gaffur vedrà la moglie e subito capirà quali pensieri le attraversano la mente: di fronte al dolore della moglie, il fratello di Gulten giurerà di starle sempre accanto anche senza figli.

Uzum chiama la domestica 'mamma Saniye'

Anche se in una situazione dolorosa, Saniye e Gaffur supereranno così l'allontanamento avvenuto in seguito al tradimento dell'ex capomastro con Seher.

Inoltre, ad alleviare la sofferenza di Saniye ci penserà la piccola Uzum. La domestica continuerà ad occuparsi in maniera sempre più assidua della bambina, viste le precarie condizioni di salute ed economiche della vera madre.

Saniye prenderà a cuore le sorti di madre e figlia e li farà trasferire in una delle case dei dipendenti degli Yaman, in quel momento abbandonata, per averle più vicine.

Il legame con Uzum si farà tanto forte che la bambina inizierà a chiamare la domestica di Hunkar 'mamma Saniye', per la gioia di quest'ultima ma anche per Gaffur che vedrà la moglie finalmente serena. Che sviluppi avrà il rapporto tra Saniye e Uzum? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara, anche se è chiaro che la bimba sarà ormai una presenza fissa nella vita della moglie di Gaffur.