Le anticipazioni settimanali di Terra amara relative agli episodi in onda su Canale 5 dal 27 febbraio al 4 marzo 2023, rivelano che Demir rinuncerà a fuggire in Germania, a causa di un malessere che colpirà il piccolo Adnan.

Yaman quindi, dopo aver portato il figlio in ospedale, si costituirà.

Demir costringe Zuleyha a fuggire con lui in Germania: spoiler Terra amara

La nuova settimana di programmazione ripartirà dal momento in cui Demir deciderà di evadere dal carcere. Lo farà con uno stratagemma, visto che si ferirà di proposito con un punteruolo per poter così andare in ospedale.

Qui verrà operato da Mujgan, poi Yaman fuggirà, non prima di aver chiesto alla madre di procurargli dei passaporti per lui, Zuleyha e Adnan. L'uomo obbligherà la moglie a seguirlo insieme al piccolo Adnan.

I tre quindi saranno in fuga e la situazione si farà sempre più caotica.

Demir in fuga, tutti sulle sue tracce: trame Terra amara al 4 marzo

Nel corso delle puntate in onda sino al 4 marzo, non appena si verrà a sapere dell'evasione di Demir, tutti si metteranno sulle sue tracce. Yilmaz sarà fuori di sé, visto che Yaman avrà costretto Zuleyha a fuggire con lui. Pertanto, si metterà sulle tracce dei due fuggitivi. La procuratrice intanto, interrogherà Mujgan per il fatto che sia stata la dottoressa ad operare Demir.

Poi interrogherà anche Hunkar, la quale negherà di aver favorito la fuga di Demir.

Inoltre ci sarà un altro colpo di scena che riguarderà Seher e il bambino che porta in grembo. La domestica avrà un aborto e questo getterà nello sconforto Saniye che voleva adottare quel bambino.

Terra amara: Demir torna ad Adana per far curare Adnan e si costituisce

Scorrendo le anticipazioni riguardanti ciò che andrà in onda dal 27 febbraio al 4 marzo, rivelano che la fuga di Demir e Zuleyha verso Berlino, verrà rallentata dal piccolo Adnan. Durante il viaggio infatti, al bambino salirà la febbre. La situazione sarà preoccupante, visto che Adnan necessiterà di cure mediche.

A questo punto, Yaman non ci penserà due volte e deciderà di rinunciare alla fuga, facendo ritorno ad Adana. Porterà il figlio in ospedale e, non appena saprà che il bambino è fuori pericolo, si costituirà. Demir quindi, verrà arrestato di nuovo, ma il suo gesto verso Adnan, non lascerà indifferente Zuleyha. La donna gli sarà riconoscente per aver salvato nuovamente la vita ad Adnan e gli prometterà che che lo aspetterà, anche se dovesse rimanere in carcere a lungo.