Nella soap opera turca Terra Amara, negli episodi in programmazione su Canale 5 tra qualche settimana, Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) annullerà il matrimonio con Hünkar Yaman (Vahide Perçin) quando scoprirà che gli ha detto tante menzogne: l’ex detenuto non sopporterà che la sua amata abbia fatto soffrire il suo figlioccio Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) e la nuora Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek).

La dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova), invece scoprirà che il piccolo Adnan (Ömer Fethi Canpolat) è figlio di suo marito.

Spoiler turchi, Terra amara: Fekeli annulla le nozze con Hunkar

Le anticipazioni sulle nuove puntate in onda sulla rete ammiraglia Mediaset, raccontano che Zuleyha riuscirà a impedire a Hunkar di convolare a nozze con Fekeli prendendosi una rivincita. La protagonista, proprio durante il tanto atteso giorno, farà sapere all’ex detenuto che la sua storia d’amore con Yilmaz è finita a causa dei ricatti della sua promessa sposa. La fanciulla oltre a far presente a Fekeli che Hunkar l’ha obbligata a diventare la moglie di Demir (Murat Ünalmış), gli dirà anche che l’ha separata da Adnan per diverse settimane, facendola rinchiudere in un manicomio.

La reazione di Fekeli non si farà attendere: l'uomo sarà particolarmente sconvolto dalle parole di Zuleyha e quindi rinuncerà a sposare Hunkar, dopo essere rimasto profondamente deluso da lei.

Quest’ultima, in seguito, durante un dialogo con la nuora, riconoscerà di non meritarsi di essere felice e si mostrerà pentita per tutto il male che le ha procurato.

Zuleyha chiede aiuto al dottor Sabahattin, Mujgan infastidita dal piccolo Adnan

Hunkar Yaman continuerà a spiazzare Zuleyha, quando le darà il permesso di decidere se è il caso di svelare a Yilmaz che in realtà Adnan è suo figlio.

A questo punto Altun chiederà aiuto al dottor Sabahattin Arcan (Turgay Aydın), l’unico a conoscenza della reale paternità di Adnan: ad ascoltare la conversazione tra i due sarà Mujgan, la quale pertando verrà a conoscenza del fatto che Demir non è affatto il vero padre del suo erede.

La dottoressa Hekimoğlu inizialmente sarà decisa a mettere al corrente il marito della scoperta fatta, ma poi desisterà dal suo intento. In seguito Mujgan non nasconderà il suo evidente fastidio quando il bambino si recherà spesso nella sua casa per cercare Yilmaz. La dottoressa quindi inviterà la rivale a tenere d’occhio suo figlio.